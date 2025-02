Protecção Civil apoia bombeiros na implementação de novo modelo de financiamento

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira revelou, hoje, que tem uma "equipa multidisciplinar" a percorrer os quartéis da Região, com o objectivo de "garantir o necessário apoio administrativo e técnico" na implementação do novo modelo de financiamento às associações de bombeiros.

"O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), é responsável por acompanhar e fiscalizar a execução da comparticipação financeira permanente atribuída pelo Governo Regional às Associações Humanitárias de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira (AHB da RAM). Uma equipa multidisciplinar, composta pelo inspector regional de bombeiros, Uriel Abreu; a chefe de divisão de gestão financeira, Magna Franco, apoiados por um jurista da divisão de apoio jurídico e de contratação, Francisco Cavaleiro, estão a percorrer os quartéis com o objectivo de garantir o necessário apoio administrativo e técnico", pode ler-se no comunicado remetido ao final desta tarde às redacções.

A mesma nota indica que "nesta 1.ª Jornada de Trabalho do Modelo de Financiamento foi revista a execução do financiamento concedido no ano transacto e preparada a implementação do modelo no ano 2025, realizando-se em duas dinâmicas de trabalho".

Por um lado, foi prestado "apoio às direções, técnicos e funcionários dos serviços administrativo-financeiros, bem como aos elementos de comando dos respetivos corpos de bombeiros, com o objetivo de explorar os procedimentos relacionados com a gestão administrativa, contratação pública e gestão de recursos humanos".

Por outro, foram promovidas sessões de esclarecimento dirigidas aos bombeiros profissionais, "para abordar a implementação do dispositivo e as regras definidas na recente Portaria para as Condições de Trabalho aplicável ao sector".