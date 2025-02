Lista do PS pretende conjugar "qualidade, competência e experiência política"

A Comissão Política do PS-Madeira aprovou, esta quarta-feira, a lista de candidatos às eleições legislativas regionais do próximo dia 23 de Março. Uma lista que, como classificou o presidente do partido, que encabeça a candidatura, pretende garantir a "qualidade, competência e experiência política".

No final da reunião, Cafôfo apontou as principais novidades nos dez primeiros lugares comparativamente à última candidatura, a começar pelo regresso de Sílvia Silva e Elisa Seixas, antigas deputadas, que se destacaram pela competência e provas dadas, mas também o coordenador dos Estados Gerais, o professor universitário e investigador Gonçalo Leite Velho.

Além da qualidade e da experiência política, o líder socialista e candidato a presidente do Governo Regional explicou que o objectivo foi compor uma lista que possa mostrar aquilo que o PS vai apresentar aos madeirenses. “Nós temos pessoas, ideias e um projecto”, realçou, sublinhando que é necessária a convergência de votos no PS para garantir estabilidade governativa e pôr fim à instabilidade criada pelo PSD e Miguel Albuquerque.

O líder socialista relevou que o PS é um partido de poder, que almeja governar a Região, para, com estabilidade e compromisso, ir ao encontro das necessidades dos madeirenses e resolver os problemas ao nível da habitação, da saúde e dos rendimentos, com propostas exequíveis, não entrando em populismos, nem em demagogia.

Na ocasião disse, ainda, acreditar que o ano de 2025 vai marcar a viragem política na Região, algo que irá acontecer com a coragem dos madeirenses. Desafiou, por isso, "as pessoas a confiarem no PS, partido que, reforçou, tem quadros, ideias e um projeto para marcar a diferença e provocar a mudança que os madeirenses querem na Região", refere nota enviada pelo partido.

Saliente-se que a lista de candidatos – que foi aprovada por maioria, com 30 votos a favor, quatro brancos e um nulo – é inteiramente paritária, sendo que, do número 1 ao 24, tem 46% de mulheres e, do 25.º ao 47.º lugares, conta com 51% de elementos do sexo feminino.

É a seguinte a lista de 47 candidatos efetivos:

1 Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

2 Marta Luísa de Freitas

3 João Emanuel Silva Câmara

4 Sílvia Sousa Silva

5 Gonçalo Leite Velho

6 Sancha de Carvalho e Campanella

7 Avelino Perestrelo da Conceição

8 Maria Isabel de Ponte Garcês

9 Victor Sérgio Spínola de Freitas

10 Ricardo Miguel Nunes Franco

11 Maria Elisa Rosa Albergaria Seixas

12 Jacinto Serrão de Freitas

13 Rui Alberto Pereira Caetano

14 Olga Maria de Ascenção Fernandes

15 Luís Miguel da Paixão Brito

16 Carlos Manuel Pereira Coelho

17 Maria Patrícia Gonçalves Agrela

18 Gonçalo Filipe Moniz Jardim

19 Cátia Micaela Coelho Vieira Pestana

20 Jesus Manuel Teixeira Santana

21 Cristina Filipa de Sousa Abreu Chaves

22 João Pedro Rodrigues Mendes

23 Dorisa Maria Fernandes Aguiar

24 Marta João de Amaral Drumond

25 Nilson José de Freitas Jardim

26 Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes

27 Nádia Cristina Ornelas Melim

28 António Jorge Nóbrega Quintal

29 Tânia Maria Freitas Gonçalves Silva

30 Catarina Isabel Nuna Mendes

31 Duarte Gil Caldeira Fernandes

32 Cláudia Sofia Alves da Costa

33 Márcia Rubina Pereira Mendonça

34 Guido Marcelino Mendonça Gomes

35 Catarina de Jesus da Silva Almeida

36 Hélder Filipe Balona Rodrigues

37 Andreia Drumond Caetano

38 José Leandro Pimenta Malho

39 Ana Isabel Cró Oliveira

40 José António Nunes

41 Célia Magda Barros Pestana Fragoeiro

42 José Manuel Gomes Jesus

43 Mónica Alexandra Gouveia Roberts

44 Diogo José Costa Serrão Goes

45 Audília José Vieira de Sousa

46 Márcia Santos Alves

47 António Leonardo Silva Santos