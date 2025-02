Bombeiros chamados a abrir porta de elevador no Largo do Phelps

O elevador de um prédio localizado no Largo do Phelps, no Funchal, ‘encravou’ há instantes com três pessoas no seu interior.

Após receber o pedido de socorro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local com uma viatura, tendo os elementos procedido à abertura da porta do elevador.

Não houve feridos a registar.