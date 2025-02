Rui Borges dá favoritismo "repartido" e mantém Gyökeres em dúvida

O treinador do Sporting, Rui Borges, considerou hoje que o favoritismo no clássico contra o FC Porto, para a I Liga de futebol, "é repartido" e manteve a dúvida quanto às recuperações de Gyökeres e Morita.

"Se olharmos para a classificação, vão dizer que o Sporting é o favorito pelo momento [primeiro lugar]. Eu não penso dessa forma. O favoritismo é repartido. São jogos muito diferentes, entre duas grandes equipas, e tenho a certeza de que será um bom jogo", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Depois, questionado sobre se está em vantagem em relação ao treinador adversário, Martín Anselmi, pelo conhecimento que tem da I Liga e do futebol português, Borges refutou a ideia e considerou que o facto de o argentino ser novo no banco dos 'dragões' torna "mais difícil" a tarefa da sua equipa técnica.

"Porque o treinador que entrou no FC Porto mudou o seu sistema, está à procura das suas dinâmicas e isso leva-nos a ficar mais núbios em alguns momentos do jogo, em alguns comportamentos padrão do adversário, por isso, torna-se mais difícil para nós na análise e estratégia para o adversário", comentou.

Quanto aos possíveis regressos de Morita e Gyökeres, ausentes dos dois últimos jogos devido a queixas musculares, o treinador não desvendou se já poderá contar com ambos na visita ao Estádio do Dragão, mas assegurou uma equipa motivada para o clássico.

"Mantém-se a dúvida para amanhã [sexta-feira], tanto do Morita como do Viktor [Gyökeres]. Mas, independentemente de quem esteja, estaremos 'supermotivados' com a equipa que levarmos", garantiu.

Por outro lado, e questionado sobre se o melhor marcador do campeonato, com 22 golos, estará em condições de ser titular, caso recupere, ou se pode começar no banco de suplentes, Borges aproveitou para enaltecer o papel de Harder na ausência do sueco, de quem "toda a gente sabe a importância no Sporting e no futebol português", mas não desvendou os seus planos.

"Se o Viktor [Gyökeres] for, muito bem. Eu quero tê-los todos. Queria ter o Viktor, como quero ter o Morita e quero tê-los o mais rápido possível. Se for para 30 [minutos] é 30 [minutos]. Se for 80 ou 90 [minutos] é sinal que estará bem em termos físicos. Mas, acima de tudo, quero tê-lo", desabafou o treinador que sucedeu a João Pereira no final de dezembro.

O Sporting visita o FC Porto na sexta-feira, em partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato, com 50 pontos, mais seis do que o Benfica e mais oito do que o FC Porto.

Os 'dragões', agora orientados por Martín Anselmi, que substituiu Vítor Bruno, não vencem para o campeonato desde a 16.ª jornada, quando bateram o Boavista por 4-0, em 28 de dezembro. Depois disso, somaram duas derrotas e dois empates.