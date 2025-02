Rui Rocha reeleito presidente do partido com 73,4% dos votos

Rui Rocha foi hoje reeleito para um segundo mandato de dois anos à frente da Iniciativa Liberal, após a lista com que se apresentou a eleições ter obtido 73,4% dos votos.

Já a lista do seu adversário na disputa pela liderança, o conselheiro nacional Rui Malheiro, obteve 26,6% dos votos dos membros que participaram na IX Convenção Nacional, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Quando a vitória de Rui Rocha foi anunciada, a maioria dos membros da IL presentes na sala levantaram-se, aplaudiram e gritaram "Rocha, Rocha", empunhando as bandeiras azuis com a designação do partido.

Pouco depois, os membros da nova Comissão Executiva da IL subiram ao palco, onde Rui Rocha discursa agora na qualidade de novo presidente eleito.

Rui Rocha é reeleito para um segundo mandato de dois anos à frente do partido, depois de ter sido eleito pela primeira vez em janeiro de 2023. Na altura, tinha obtido 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro (44%) e José Cardoso (4,3%).

Na lista à Comissão Executiva com que se apresentou a estas eleições, Rui Rocha propõe uma renovação de perto de um terço dos membros efetivos (36%) da direção do partido, com nove entradas e igual número de saídas. O número de membros que a compõem mantém-se, no entanto, exatamente igual (25), assim como a proporção de mulheres (24%).

Entre as personalidades que entram na Comissão Executiva de Rui Rocha está a líder parlamentar da IL, Mariana Leitão, até agora conselheira nacional do partido, que sobe ao cargo de vice-presidente.

O coordenador do núcleo territorial da IL em Vila Nova de Gaia, Rui Ribeiro, passa também a integrar a vice-presidência da IL (era até agora vogal), na qual se mantêm Angélique da Teresa e Ricardo Pais de Oliveira.

Os deputados Mário Amorim Lopes e Joana Cordeiro continuam como vogais da direção, cargo que ocupam desde a última convenção eletiva do partido, em janeiro de 2023, assim como o representante da IL no parlamento regional dos Açores, Nuno Barata.

De saída, está o deputado Bernardo Blanco, até agora vice-presidente do partido, que já tinha afirmado que pretendia deixar a direção (que integrava desde 2019), invocando motivos pessoais, tendo apresentado nesta convenção uma lista ao Conselho Nacional da IL.

O deputado no parlamento regional da Madeira Nuno Morna também sai da direção da Iniciativa Liberal, depois de, em junho, ter decidido renunciar ao cargo de coordenador do núcleo do partido no arquipélago. É substituído precisamente pelo novo coordenador, Gonçalo Maia Camelo, que entrou em confronto com Nuno Morna.

De acordo com o regimento da IX Convenção Nacional é aprovada "a moção de estratégia global que obtiver a maioria simples dos votos dos presidentes na Convenção, sendo eleita a Comissão Executiva candidata pela lista proponente da moção de estratégia global mais votada".

Esta foi apenas a segunda vez na história da IL em que houve uma disputa interna pela liderança do partido.