PS-Madeira defende melhoria dos transportes públicos e valorizacão dos motoristas

O PS-Madeira considera fundamental garantir uma rede de transportes públicos rodoviários eficiente e de qualidade, que responda às necessidades da população e promova o uso desta forma de mobilidade. A posição foi reafirmada pelo presidente do partido, Paulo Cafôfo, durante um encontro com o Sindicato Nacional dos Motoristas, realizado na manhã desta terça-feira.

A reunião serviu para debater as dificuldades enfrentadas pelos motoristas e os problemas que têm sido registados na nova rede SIGA. Um dos principais pontos levantados diz respeito à sobrelotacão em determinados horários, o que, segundo Paulo Cafôfo, exige medidas urgentes, como o aumento da frequência de algumas carreiras, especialmente nas horas de ponta, e a criação de novas rotas.

“Se queremos um serviço eficiente e que leve a que os madeirenses optem cada vez mais pelo uso dos transportes públicos, é imperativo que os mesmos respondam às necessidades de mobilidade das pessoas e que estejam preparados para essa procura”, destacou o líder socialista, referindo ainda os problemas que têm ocorrido no carregamento de passes e na compra de bilhetes.

No que diz respeito à carreira dos motoristas, Cafôfo assumiu o compromisso de, caso o PS assuma o Governo Regional, iniciar negociações para a valorização salarial destes profissionais. O dirigente sublinhou que os motoristas são “pessoas altamente qualificadas, que têm uma responsabilidade acrescida, nomeadamente no que diz respeito à segurança dos passageiros, e que estão sujeitas a elevados níveis de stress”, acrescentando que há um défice de profissionais na área, o que agrava ainda mais a situação.

Nesse sentido, o PS defende um aumento salarial ajustado à inflação e ao crescimento do salário mínimo, bem como a redução faseada da carga horária para 35 horas semanais, tornando a profissão mais atrativa.

Além do encontro com o Sindicato Nacional dos Motoristas, o PS-M prevê reunir-se em breve com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira, reforçando o compromisso de diálogo com os profissionais do sector.