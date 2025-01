JPP envia aos madeirenses as propostas de governo

Por estes dias, deverão cair na caixa de correio dos lares da Madeira e Porto Santo as propostas que o Juntos Pelo Povo (JPP) se propõe concretizar, se a 23 de Março o eleitorado conferir responsabilidades governativas ao partido liderado por Élvio Sousa.

No documento enviado, em formato folheto, o líder do JPP elenca dez compromissos prioritários: construção urgente de casas e apartamentos a preços adequados aos salários pagos aos jovens e à classe média; reduzir as listas de espera na saúde e assegurar uma gestão eficiente para garantir medicamentos a tempo e horas; baixar os impostos, IVA, IRS, IRC, por via do diferencial fiscal de 30%, reduzir o preço do gás e desenvolver um plano justo de apoio às pequenas e médias empresas; trazer de volta o ferry de passageiros e mercadorias, por forma a diminuir custos para as empresas e baixar o custo de vida; reduzir a composição do governo e a despesa pública, e aplicar esse dinheiro em investimentos na saúde e habitação; corrigir uma injustiça social com décadas, iniciando, de forma faseada, o processo de atribuição do subsídio de mobilidade a todos os trabalhadores do público e privado; pagar um valor justo aos agricultores pela banana, cana-de-açúcar e uva; resolver as altas problemáticas através de uma rede de pequenas unidades de cuidados continuados, a partir de escolas ou edifícios públicos desactivados, construir mais lares; aumentar para 150 euros o complemento regional para idosos.

Élvio Sousa dirige-se aos eleitores com várias mensagens políticas, a mais forte das quais a garantia de que o JPP “está pronto” para governar. “O JPP é o único partido nascido na Região, tem uma equipa pronta para governar”, assegura. “Somos o partido que mais luta contra os interesses económicos que empobrecem os madeirenses e porto-santenses. Somos o partido que mais fiscaliza e que, em resultado desse trabalho, mais processos levantou ao Governo de Miguel Albuquerque. Somos portadores de um projecto de transformação económica, social, cultural, ambiental e tecnológica para a Região. Trazemos, nestas eleições, uma nova e fundada esperança no futuro e o desejo de uma representação em todos os concelhos da Madeira”, reforça.

O momento político e as razões que trouxeram a Madeira de volta a eleições, as terceiras Regionais no espaço de ano e meio, também são tema da mensagem dirigida à população: “Albuquerque continua a mentir e a dizer que as obras vão parar, é mentira, há dinheiro e orçamento para as obras, o hospital, a saúde, os lares e a habitação”, assevera Élvio Sousa. “No ano passado, o PSD deixou a Madeira quase oito meses sem Orçamento, e as obras não pararam. É preciso dizer a verdade às pessoas. Basta de chantagem com o orçamento”, rebate.

O líder do JPP contesta ainda opções na área da Saúde. “Não há dinheiro para medicamentos por incompetência em organizar e gerir a farmácia hospitalar, mas gastam quase 50 mil euros da saúde na compra de 6200 canecas personalizadas”, atira.

E prossegue: “Não há dinheiro para as cirurgias porque este Governo PSD e CDS o desbarata em nomeações políticas excessivas, em viagens luxuosas, mordomias e tachos”, concretiza.

A terminar e em jeito de apelo ao voto, Élvio Sousa reafirma que “está na hora de dar força ao partido 100% madeirense. O JPP é o único partido da Madeira e da Autonomia”, concretiza.