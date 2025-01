Congresso do JPP: “Desengane-se quem achar que o voto está ganho apenas com a cara no cartaz”

A deputada Patrícia Spínola encerrou o período de intervenções antes da pausa para o almoço. Uma intervenção algo enigmática, sobretudo quando se debruçou sobre as eleições Autárquicas.

Antes, quando abordou as Regionais antecipadas, afirmou que o JPP ambiciona “o melhor resultado de sempre”, não descurando um resultado que permita ao Partido liderar ou integrar uma solução de governo. “Quem sabe, ser a solução de governo que tantos madeirenses e porto-santenses tanto esperam”, desejou.

Sobre as Autárquicas, reforçou que o JPP tem “tanta gente capaz” e fez questão de esclarecer que “o partido apenas aprova o cabeça de lista”, cabendo a este a inteira responsabilidade de constituir as equipas.

Numa indirecta em jeito de recado, disse: “desengane-se quem achar que o voto está ganho apenas com a cara no cartaz”. Disse ainda que “todos os militantes têm direito a aspirar a projectos”, sendo certo e sabido que “a vontade do povo é soberana”.

Oportunidade para também criticar a comunicação social, queixando-se de prejudicar “das mais diversas maneiras e de forma deliberada” o JPP, “com as devidas excepções”, ressalvou, sem especificar o(s) órgão(s).

Referência ainda para a ausência de Paulo Alves, deputado e presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, que por motivos de saúde é ‘baixa de vulto’ neste VI Congresso Nacional do JPP. Ao colega de bancada desejou “rápidas melhoras”.