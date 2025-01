Congresso do JPP: ‘Candidata’ Élia Ascensão com recados para a direcção do partido

Élia Ascensão, a vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz foi a segunda congressista a intervir no VI Congresso Nacional do JPP, para reafirmar vontade e disponibilidade para encabeçar a candidatura do partido nas eleições Autárquicas deste ano.

Começou por registar que este ano ficará marcado por “dois actos eleitorais de extrema importância”.

Determinada em contribuir para o “crescimento do JPP como projecto de poder”, defendeu que “em equipa que ganha não se deve mexer”, sob pena de se “prejudicar a trajectória ascendente do JPP”.

Élia Ascensão aproveitou a oportunidade para também abordar as eleições Autárquicas, a realizar-se em Setembro ou Outubro, para reafirmar perante os congressistas “vontade e disponibilidade para encabeçar candidatura à câmara”. Justifica a pretensão tendo em conta as sucessivas vitórias do projecto autárquico aprovado pela maioria dos santa-cruzenses.

Não deixou de tecer reparos à direcção do partido no que ao processo autárquico diz respeito.

“Partido parece ter dúvidas ou outros interesses”, afirmou. Determinada, reiterou vontade de liderar candidatura em defensa da continuidade, confiante que “este é o melhor caminho” e será “um passo em frente com a marca JPP”.

No entanto reconhece que a prioridade por agora deve ser as eleições Regionais antecipadas para 23 de Março.

“Até Março devemos todos nos concentrar no que é importante e não será por mim que o partido deixará de ter um resultado histórico”, concretizou.

Antes de intervir, Élia Ascensão pediu “minuto de silêncio a alguém que nos era muito querido”, referindo-se “ao nosso velhinho”, o militante Patrocínio Fernandes que faleceu no Verão de 2024. “Era uma referência para todos nós”, justificou.