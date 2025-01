Comissão de Agricultura e Pescas da AR desloca-se à Madeira

A Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República realiza uma visita à Região Autónoma da Madeira entre os dias 2 e 5 de Fevereiro.

Em nota emitida, o Parlamento Nacional explica que a visita de trabalho tem como objectivos "conhecer e identificar os êxitos, as potencialidades e os constrangimentos existentes" na Região nas áreas da Agricultura e das Pescas.

No programa da deslocação estão previstos encontros com o presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, com a Comissão Permanente e com várias entidades especializadas, bem como visitas a locais importantes para o sector, tais como a floresta Laurissilva, o Cais da Calheta (para observação de jaulas de aquicultura), o Centro de Processamento da Banana, entre outros.

A Delegação, constituída por Deputados da Comissão de Agricultura e Pescas, é também acompanhada por Deputados eleitos pelo Círculo da Região Autónoma da Madeira.