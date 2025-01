Presidente do IFCN foi ao Algarve destacar papel dos Vigilantes da Natureza na Região

O presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) esteve, esta sexta-feira, no Algarve, a participar no XIV Encontro Nacional de Vigilantes da Natureza e nas 18.ª Jornadas Técnicas dedicadas ao tema 'Biodiversidade sem Fronteiras'.

Na sua intervenção no evento, Manuel Filipe fez questão de destacar o papel dos Vigilantes da Natureza na implementação de políticas públicas ligadas à biogeodiversidade.

O responsável máximo do IFCN realçou que "desde as alterações climáticas à perda de biodiversidade, passando pela gestão sustentável dos recursos naturais, os Vigilantes estão na linha da frente, muitas vezes em condições adversas", acrescentando que esses profissionais "são fundamentais na implementação de políticas públicas, na monitorização de habitats sensíveis e na sensibilização das comunidades locais".

Por essa razão, Manuel Filipe fez questão de os apontar como "um elo indispensável na protecção dos valores naturais, agindo como seus defensores".

O diploma trouxe avanços significativos, como a valorização salarial, o aumento dos suplementos de risco e penosidade, e o reconhecimento das condições desafiantes em que muitos deles trabalham, seja em ilhas remotas ou em operações que exigem técnicas específicas e exigentes, como o uso de cordas. Manuel Filipe, presidente do IFCN

Além disso, aquele responsável realçou o pioneirismo da Região na implementação de uma carreira própria para estes profissionais.

Além de Manuel Filipe, em representação dos Vigilantes da Região, esteve um destes profissionais, que falou sobre alguns projectos de conservação em curso na Madeira e no Porto Santo.