Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas defende derrogação para Madeira junto da UE

A presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, Emília Cerqueira, defendeu esta manhã a necessidade de Portugal realizar um trabalho de sensibilização junto da União Europeia para obter uma "derrogação para uma situação muito específica que é a da Madeira". A parlamentar referia-se aos problemas enfrentados pelos pescadores na renovação das embarcações e de outras matérias que afligem o sector.

"Na Madeira, a realidade é, de facto, excepcional porque os pescadores precisam de ir a 200 mil milhas, o que não é normal", afirmou, defendendo uma revisão dos apoios existentes para que os pescadores não exerçam a sua função em "condições sub-humanas". Acrescentou ainda que "os deputados da Comissão vão muito sensibilizados e isso faz toda a diferença".

Emília Cerqueira destacou ainda a dificuldade de Bruxelas compreender a necessidade de um tratamento específico para a Madeira e há conta disso reconheceu o desafio gigantesco que os políticos portugueses têm para obter consensos entre os 27 países-membros da União Europeia.

Durante uma manhã, repleta de visitas, que incluiu uma exploração de dourada em regime de aquacultura, a parlamentar ouviu o diretor regional das Pescas reforçar o apelo à união de esforços políticos. De acordo com o governante madeirense o foco deve estar na melhoria da gestão das quotas de pesca do atum e do peixe-espada preto, assim como na necessidade urgente de renovação das embarcações.