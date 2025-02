Marcelo Rebelo de Sousa elogia percurso do aniversariante Cristiano Ronaldo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje Cristiano Ronaldo pelo seu 40.º aniversário, destacando o sucesso desportivo do futebolista madeirense.

"Cristiano Ronaldo, por tudo o que alcançou com o seu esforço e dedicação ao longo da sua carreira futebolística, pela pessoa que é, constitui para nós, não só o número um no futebol e no desporto, como é o maior embaixador de Portugal no mundo, razão pela qual tem a gratidão do Presidente da República e dos portugueses", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Num curto comunicado, o Presidente da República envia "um grande abraço" a Cristiano Ronaldo", formulando ainda o desejo de que "tenha uma enorme vida, como quiser, onde quiser, e a fazer o que quiser", sendo que, "se for no futebol, melhor ainda!".

O atleta que alinha nos sauditas do Al Nassr tem sido acarinhado com imensas mensagens do mundo do futebol, incluindo FIFA e UEFA, bem como do Sporting, clube que o formou, FC Porto, selecionador português, Roberto Martínez, bem como de clubes onde atuou, como o Manchester United, o Real Madrid e a Juventus.