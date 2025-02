Primeiro-ministro felicita Cristiano Ronaldo em dia de 40.º aniversário

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, juntou-se hoje a uma série de personalidades para dar os parabéns a Cristiano Ronaldo, futebolista que comemora o 40.º aniversário.

"40 anos de talento, de perseverança e de afirmação de valores de ética no trabalho e de solidariedade. Uma história única de sucesso que orgulha o povo português", assinalou Montenegro na rede social X.

O primeiro-ministro destacou ainda que o internacional "é uma referência de Portugal no mundo e um símbolo maior da nossa identidade e unidade nacional", terminando um a frase "Parabéns, Capitão!".

Em dia de aniversário, o jogador dos sauditas do Al Nassr, tem recebido os parabéns no mundo do futebol, da FIFA, da UEFA, do FC Porto, do Sporting, clube que o formou, da Juventus, do Real Madrid, do Manchester United, de Fernando Gomes, ou do selecionador nacional, Roberto Martínez .