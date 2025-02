Marcelo elogia "figura notável de uma fé aberta ao mundo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do príncipe Aga Khan, que elogiou pelo trabalho social e recordou como "figura notável de uma fé aberta ao mundo" e "bom amigo de Portugal".

O líder espiritual dos muçulmanos xiitas ismaelitas, fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) morreu hoje em Lisboa, aos 88 anos.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado, que se encontra na República Checa em visita oficial, manifestou "profundo pesar" pela morte do príncipe Aga Khan.

Nesta mensagem escrita, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou "sentidas e muito amigas condolências aos muçulmanos ismailis e a todos os que se sentem inspirados pela figura do príncipe Aga Khan".

"O príncipe Karim Al-Husseini, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa teve a honra de conhecer bem, foi um bom amigo de Portugal. Marcou a sua vida por um trabalho incansável em prol da elevação da dignidade humana e da proteção dos mais desfavorecidos", lê-se no texto.

Segundo o Presidente da República, sob a sua liderança, a Rede Aga Khan promoveu "um trabalho extraordinário e multifacetado, dando desde há décadas um contributo fundamental para o desenvolvimento humano a nível global, trazendo melhorias tangíveis às condições sociais de milhares e milhares de pessoas em diversos continentes".

Marcelo Rebelo de Sousa recordou Aga Khan como "figura notável de uma fé aberta ao mundo, sob o signo da tolerância no profundo respeito pelo outro" e considerou que foi "igualmente notável o seu trabalho de apoio à cultura, às artes e à educação".

Nesta nota, refere-se que, "com o acordo da criação da sede do Imamat Ismaili em Portugal em 2015, a relação já estreita com a comunidade ismaelita aprofundou-se, em benefício da sociedade portuguesa e de uma cada vez mais bem-sucedida integração daquela comunidade em Portugal".

"Inesquecível foi o Jubileu de Diamante, em 2018, que trouxe a Lisboa cerca de 50.000 fiéis, no qual interveio o Presidente da República Portuguesa", acrescenta-se.

Shah Karim Al-Hussaini, príncipe Aga Khan, 49.º imam hereditário dos muçulmanos ismaelitas, nasceu na Suíça, cresceu e estudou no Quénia e nos Estados Unidos da América, com ligações ao Canadá, Irão e França, e nos últimos anos também a Portugal.

Desde 2015, o Imamat Ismaili, entidade supranacional liderada pelo príncipe Aga Khan, passou a ter a sua sede mundial em Lisboa.