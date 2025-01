Cristiano Ronaldo marca e assiste no triunfo do Al Nassr

O futebolista português Cristiano Ronaldo marcou hoje um golo e assinou uma assistência no triunfo do Al Nassr no campo do Al Raed (2-1), resultado que mantém a equipa de Riade na luta pelo título na Liga saudita.

Em duelo de 18.ª jornada, Ronaldo, que está a poucos dias de completar 40 anos, marcou aos 35 minutos e, aos 47, esteve na jogada que resultou no golo do defesa saudita Boushal.

Ao serviço dos sauditas, o capitão da seleção portuguesa registou o oitavo jogo a marcar nos últimos nove e leva um total de 11 golos nesse período.

Tal como Ronaldo, o internacional português Otávio também foi titular no Al Nassr e esteve a tempo inteiro.

O Al Raed, que luta pela manutenção, ainda reduziu pelo argelino Sayoud, aos 76 minutos.

O Al Nassr registou a terceira vitória nos últimos quatro jogos no campeonato e subiu provisoriamente ao terceiro posto, com 38 pontos, a cinco da dupla de líderes Al Hilal, de Jorge Jesus, e Al Ittihad, que ainda não atuaram nesta ronda.