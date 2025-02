Novos percursos levam 630 atletas até ao Porto Moniz a 9 de fevereiro

O XII Trail do Porto Moniz, que decorre no próximo dia 9 de fevereiro, terá um novo trajecto, revelou o director de prova André Ferreira, durante a cerimónia de apresentação do evento, que decorreu hoje no Hotel AquaNatura Bay.

A prova congregará, assim, três distâncias distintas: o trail Ultra, de 43km e 3355m de desnível positivo (D+), que terá o seu início às 6h30, junto ao Parque de Campismo da Ribeira da Janela; o trail Longo, de 25km e 1795m D+ que começa pelas 9 horas junto à Casa de Pasto Justiniano, no Chão da Ribeira; e ainda o trail Curto, de 13km e 255m D+, que se inicia pelas 11 horas, junto à Feira do Gado, na Santa do Porto Moniz.

Na ocasião foram também divulgados os números finais da prova: 116 inscritos na prova Ultra, 197 na prova Longa e 317 na prova Curta (que esgotou as 300 vagas inicialmente previstas).

Ao todo e conforme já havia avançado o DIÁRIO, XII Trail do Porto Moniz envolverá 630 atletas, de 12 nacionalidades diferentes, além de cerca de 120 voluntários em funções variadas de percursos (marcações, batedores, vassouras), logística, abastecimentos, secretariado, e outros.

Nélio Parreira, vice-presidente da Associação de Atletismo da Madeira, destacou o facto da distância Ultra apurar os campeões regionais absolutos (individuais e por equipas), reunindo por isso "um leque variado de candidatos", não deixando de salientar a "qualidade organizativa que o evento tradicionalmente apresenta a todos os que nele participam".

Em representação da Direcção Regional de Desporto, o director de Serviços de Apoio à Atividade Desportiva, Juan Gonçalves, frisou "a capacidade operacional do CMoF para materializar com qualidade eventos desportivos de âmbito regional, nacional e internacional".

Destacou ainda as "condições ímpares" que a Região proporciona, ao nível de insfra-estruturas desportivas e naturais, e que a distinguem como "local de eleição para a prática desportiva de natureza", como o trail running.

Juan Gonçalves reforçou ainda "o apoio que é dado às diversas entidades organizadores de eventos desportivos", destacando que "o Governo Regional irá apoiar, no período compreendido entre Julho de 2024 e Junho de 2025, mais de 100 eventos desportivos, num montante a rondar os 700 mil euros de apoio total".

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, destacou o facto deste tipo de eventos levarem "o concelho do Porto Moniz a todos os campos do mundo" e potenciam aquilo que considera ser a "excelência que este município oferece a todos os residentes e a todos os que visitam".

procura auxiliar na promoção do concelho. Vincou com satisfação a evolução da prova e a sua consolidação no panorama desportivo regional e nacional, como forma de promoção e divulgação das paisagens do Porto Moniz.

Este evento do Clube de Montanha do Funchal (CMoF) está integrado no Circuito Nacional de Trail-Running 2024/2025 da ATRP - Associação de Trail Running de Portugal e no Circuito Trail Madeira 2024/2025 da AARAM - Associação de Atletismo da RAM.