Tony Carreira volta a levar 'sonhos de menino' ao Porto Moniz

O cantor nacional Tony Carreira é o último cabeça-de-cartaz a ser anunciado para a Semana do Mar. O artista está de regresso ao Porto Moniz para actuar no dia 27 de Julho.

Tony Carreira marcou presença naquele evento, em 2022, tendo provocado uma enchente. Já em 2023, esteve novamente na Região, para actuar na Praça do Povo, no Funchal, no âmbito do Festival ‘Bom para a Madeira’. Escusado será dizer, que também esta iniciativa, promovida pelo Continente, contou com ‘casa cheia’.

Tony Carreira leva um 'mar' de gente ao Porto Moniz O concerto deste conhecido artista nacional acontece no âmbito da Semana do Mar

Milhares de pessoas recebem com euforia Tony Carreira O concerto de Tony Carreira já começou e provocou o delírio a milhares de pessoas que se encontram na Praça do Povo, no Funchal.

Entre os seus maiores êxitos estão temas, como ‘O Mesmo de Sempre’, ‘Sonhos de Menino’, ‘Acordo e Tu Não Estás’, ‘Depois de Ti (Mais Nada)’, ‘Porque é que Vens’, ‘A minha Guitarra’, ‘A Saudade de Ti’ ou ‘A Vida que eu Escolhi’.

No seu dia de aniversário, a 30 de Dezembro, lançou ‘Vou-te Amar’, sendo esta uma música dedicada à filha, Sara Carreira, que faleceu num acidente de viação, ocorrido em 2020.

Estes e outros temas poderão fazer parte do alinhamento do espectáculo.

Tony Carreira junta-se a António Zambujo, Jorge Ferreira, Gabriel O Pensador, Xutos & Pontapés e Plutonio, cabeças-de-cartaz já anunciados pela Câmara Municipal do Porto Moniz, com actuações a 22, 23, 24, 25 e 26 de Julho, respectivamente.

Está, assim, revelado o cartaz deste ano do evento, que é já considerado um festival e que decorre entre os dias 22 e 27 de Julho.