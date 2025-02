Alunos dos Salesianos do Funchal destacam-se em parceria com Make-A-Wish

A Escola dos Salesianos do Funchal, através da turma C do 7.º ano, sob a orientação da professora Andreia Freitas Silvério, tem vindo promovendo diversas iniciativas de angariação de fundos para apoiar crianças e jovens com doenças graves, em parceria com a fundação Make-A-Wish.

O empenho dos alunos tem gerado resultados, como aconteceu recentemente com a actividade de Natal promovida pela Make-A-Wish, onde a escola madeirense alcançou um honroso 4.º lugar entre 245 instituições participantes, "o que reflecte o compromisso e a dedicação dos nossos alunos", refere a docente.

Agora, a mesma turma prepara-se para mais um grande desafio, que passa pela participação no World Wish Day. Este evento, que decorrerá em Abril, com a intenção de angariar ainda mais verbas para o donativo que será entregue no final desse mês.

Fundada nos Estados Unidos, a Make-A-Wish é uma organização sem fins lucrativos, que opera em mais de 50 países, com a missão de realizar desejos a crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança.