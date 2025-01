Força Aérea transporta doente para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa deu conta, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter), que na noite do passado domingo, 26 de Janeiro, transportou um doente, que necessitava de cuidados médicos diferenciados, entre as ilhas do Porto Santo e Madeira.

Para esta missão, e como é habitual, foi empenhado o avião C-295M, da Esquadra 502 - 'Elefantes'.