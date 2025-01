Paulo Cafôfo reeleito presidente do PS-Madeira

Paulo Cafôfo foi hoje reeleito presidente do PS-Madeira, nas eleições internas do partido, que decorreram em todos os concelhos da Região.

O líder socialista, que se apresentou como o único candidato, obteve 1.249 votos, o equivalente a 98,27%. Um momento que mostrou a vivência democrática no PS-Madeira, fortalecendo a liderança e promovendo a coesão e mobilização do partido para as eleições legislativas regionais de 23 de Março.

Passado o processo eleitoral, Paulo Cafôfo adianta que o PS-M avança agora com uma "força e determinação" reforçadas, apresentando-se ao eleitorado como "o partido capaz de dar estabilidade" à Madeira e assumindo o compromisso de implementar as soluções para responder aos desafios que se colocam à Região.

O PS está pronto para governar a Madeira. Estamos cientes de que não é possível fazer tudo, nem de uma só vez, mas estamos prontos a arregaçar as mangas e a fazer diferente, porque está mais do que provado que a fórmula da governação do PSD e de Miguel Albuquerque está ultrapassada, só deixou avolumarem-se as dificuldades e trouxe instabilidade e descrédito à nossa Região Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira

O líder socialista assume o compromisso com os madeirenses de que, com um Governo do PS, "serão implementadas políticas que facilitem o justo acesso à saúde e à habitação, que promovam o aumento dos rendimentos, que potenciem a atração de investimento e a criação de mais empregos e mais bem remunerados".

“Basta deste Governo que só propagandeia, mas que nada faz em benefício dos madeirenses. É tempo de mudar e de pôr as pessoas no centro das políticas públicas. É tempo de fazer, verdadeiramente, da Madeira uma terra que dê oportunidades aos seus", sentenciou o presidente socialista, apelando à coragem dos madeirenses para transformar a Região, deixando para trás um "passado de estagnação e abraçando um futuro de progresso e esperança".

Nas eleições de hoje, foram igualmente eleitos 300 delegados ao XXII Congresso Regional do PS-Madeira, que se realiza nos próximos dias 22 e 23 de Fevereiro.