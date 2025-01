CDS defende valorização das prestações sociais para cobrir custos de insularidade

O CDS considera que todas as prestações sociais pagas pelo Estado na Madeira devem ter um acréscimo, a título de cobertura dos custos de insularidade. É nesse sentido que o partido defende ser imperioso aprovar com celeridade a proposta de alteração à Lei de Bases da Segurança Social, para contemplar esta pretensão.

De acordo com nota à imprensa, esta majoração já é feita no rendimento social de inserção e nos apoios à maternidade, à paternidade e adopção. "No entanto, há um outro conjunto de apoios da segurança social que não contemplam esse acréscimo e que visa compensar os custos de viver nas ilhas", aponta.