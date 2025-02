Comissão de Agricultura e Pescas inicia visita à Madeira

A Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República inicia, hoje, uma visita de quatro dias à Região Autónoma da Madeira.

O primeiro ponto do programa consiste numa visita de trabalho à Floresta Laurissilva, guiada pelo Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) da Madeira e Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, marcada para as 10 horas.

A visita será acompanhada pela secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, pelo presidente do conselho directivo do SRPC, o comandante Richard Marques, pelo chefe de Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações, Valter Ferreira e pelos presidentes das câmaras municipais.

O ponto de partida será o topo da Encumeada (PR21), terminando o percurso no Chão dos Louros (PR22).

Na parte da tarde, os deputados da Comissão de Agricultura e Pescas realizarão uma visita de trabalho aos Engenhos do Norte, pelas 16 horas.

O primeiro dia da visita termina em Câmara de Lobos, com uma visita à baía, acompanhada pelo presidente da autarquia, Leonel Silva, às 19 horas, seguida de um jantar de trabalho com o chefe do executivo municipal.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h30 O PS-Madeira retoma, amanhã, os Estados Gerais, com um debate subordinado à temática da Economia, que irá juntar diversos oradores convidados, no hotel Meliã.

11h00 CDU promove iniciativa política regional sobre “as ameaças ao litoral e à orla costeira”, no Miradouro da Barreirinha, no Funchal. O porta-voz será o coordenador regional do partido, Edgar Silva.

11h00 82.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU), na Igreja Paroquial do Carvalhal.

15h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará este domingo no Faial, onde participará na 34.ª Exposição da Anona, uma organização da Casa do Povo local.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h30 Abertura Oficial do aCORDE 2025 - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais, que contará com a actuação do grupo da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Durante a cerimónia – presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues – serão entregues prémios que destacam talentos na música tradicional: Prémio Carlos Santos, Prémio Cândido Drummond de Vasconcelos e Prémio Jovem Revelação.

Será ainda inaugurada uma exposição de artes plásticas inspirada nos cordofones tradicionais madeirenses, seguida de um recital pelo vencedor do último concurso de cordofones.

18h00 O Centro de Congressos da Madeira acolhe, este domingo, o concerto especial de Inverno da Orquestra Clássica da Madeira, que terá como convidados, o violinista Robert Stepanian e o maestro Sergey Smbatyan.

DESPORTO

O Marítimo defronta o Desportivo de Chaves em encontro da 20.ª jornada da II Liga, que está marcado para as 14 horas deste domingo, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves. A partida será arbitrada pelo madeirense Hélder Carvalho, filiado na Associação de Futebol de Santarém.

11h00 Jogo Francisco Franco vs. Boa Viagem, da I Divisão nacional de basquetebol feminino, no Pavilhão da Francisco Franco.

12h15 Apresentação oficial do 'Camacha 1875, o Berço do Futebol', no Campo da Achada.

15h00 AD Machico defronta o Coimbrões para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico.

16h00 CAB vs. Sanjoanense, da Liga de basquetebol feminino, disputa-se no Pavilhão do CAB.

Muito ciclismo para ver esta semana na Eurosport e na Max A temporada de ciclismo de estrada está de volta e em Fevereiro os fãs da modalidade vão poder acompanhar toda a ação de algumas das melhores corridas do calendário. A partir de hoje e até sábado, dia 1 de fevereiro, realiza-se a 5.ª edição da AlUla Tour, ou Volta à Arábia Saudita. Depois do Dakar, o país volta a organizar um grande evento que reúne algumas das melhores equipas e ciclistas do mundo

Eurosport transmite Masters da Alemanha de Snooker O Tempodrom de Berlim acolhe mais uma edição do German Masters ou Masters da Alemanha, 12.ª prova de ranking da temporada, sendo que o canal Eurosport vai emitir este torneio ao longo de toda a semana.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Fevereiro, Dia Mundial das Zonas Húmidas e Dia Nacional do Vigilante da Natureza:

1153 - Doação do Couto de Alcobaça aos monges cistercienses. No mesmo ano começa a construção do Mosteiro.

1387 - D. João I casa com D. Filipa de Lencastre.

1502 - Nasce Damião de Góis, humanista português, escritor, diplomata e historiador.

1536 - É fundada a cidade de Buenos Aires, Argentina.

1559 - D. Constantino de Bragança toma Damão, na Índia.

1594 - Morre, com 68 anos, o compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, nome essencial da música da Renascença.

1635 - Os holandeses fundam Nova Amesterdão, atual cidade de Nova Iorque.

1808 - As forças francesas de Napoleão ocupam Roma, depois de o Papa Pio VII se ter recusado a reconhecer o Reino de Nápoles.

1811 - Pedro João Baptista e Amaro José chegam a Téte, em Moçambique, completando a travessia de África de costa a costa, iniciada em 1802 em Angola, no Cassengue.

1832 - Guerra Civil portuguesa. É publicado o manifesto liberal de D. Pedro.

1882 - Nasce o escritor irlandês James Augustine Aloysius Joyce, James Joyce, romancista, autor de "Ulisses"(1922).

1913 - É inaugurada a Estação Central de Nova Iorque, Estados Unidos.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As primeiras tropas portuguesas chegam a Brest, em França.

1920 - Estónia assina a paz com a Rússia e declara independência.

1939 - Nasce o cineasta João César Monteiro. Integrou o grupo de jovens realizadores que se lançaram no movimento do Novo Cinema português.

1947 - Um avião bimotor Dakota, da carreira Paris-Lisboa, embate na serra de Sintra, junto à Ermida da Peninha. Morrem 16 pessoas.

1948 - Portugal e Estados Unidos assinam o acordo que renova a concessão do aeródromo das Lajes, no arquipélago dos Açores.

1961 - Desembarcam no Recife, Brasil, os cerca de 600 passageiros que seguiam a bordo do Santa Maria, apresado pelo capitão Henrique Galvão numa tentativa de denúncia da ditadura portuguesa.

1964 -- António Calvário vence o primeiro Grande Prémio TV da Canção Portuguesa.

1970 - Morre, aos 97 anos, o filósofo britânico Bertrand Arthur William Russell, Bertrand Russel, Prémio Nobel da Literatura em 1950.

1971 - Assinatura da Convenção de Ramsar, na cidade iraniana de Ramsar, ou Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente enquanto "habitat" de aves aquáticas.

1972 - Manifestantes destroem a embaixada britânica em Dublin, Irlanda.

1975 - Trabalhadores rurais ocupam terras abandonadas nas herdades do Picote, em Montemor-o-Novo, e da Defesa, em Évora. Os acontecimentos marcam o início da Reforma Agrária e precedem a proposta do Governo.

1978 - Morre, com 56 anos, o desenhador belga Maurice Tillieux, editor da revista Spirou.

1979 - Morre, com 21 anos, o britânico John Simon Ritchie, Sid Vicious, líder dos Sex Pistols, referência do movimento 'punk'.

1981 - O inquérito do Ministério dos Transportes ao caso de Camarate assegura não ter havido crime na origem da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa.

1984 - É aprovada a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, órgão de caráter consultivo e de composição tripartida (Governo - patrões - sindicatos).

1996 - Morre, com 83 anos, o ator, dançarino, coreógrafo e diretor de cinema norte-americano Eugene Curran Kelly, Gene Kelly, protagonista de "Serenata à Chuva".

1999 - O antigo tenente-coronel do exército venezuelano Hugo Chávez Frias assume a Presidência da República da Venezuela.

2001 - Morre, aos 63 anos, Francisco Marcelo Curto, advogado, um dos fundadores do PS e ministro do Trabalho no I Governo Constitucional.

- São criadas as Forças de Defesa de Timor-Leste (FDTL).

2004 - Morre, com 89 anos, o general Kaúlza de Arriaga, "ultra" da ditadura do Estado Novo, comandante das Forças Terrestres em Moçambique, responsável pela operação "Nó Górdio" e criador dos Grupos Especiais que levaram aos massacres no norte de Moçambique em 1971-1973.

2005 - É aprovado o pacote antitabaco que proíbe a venda de cigarros a menores de 16 anos, impõe a criação de espaços para não fumadores nos restaurantes bem como a proibição de fumar em locais de trabalho fechados.

- O Exército Republicano Irlandês (IRA) anuncia que abandona o programa estabelecido pelos governos britânico e irlandês para completar o seu processo de desarmamento e que é fiscalizado pela Comissão Internacional Independente de Desarmamento (IIDC).

2006 - A primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em Portugal, é rejeitada pela 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

- Morre, com 84 anos, José Salvado Sampaio, professor, pedagogo, sindicalista, um dos promotores da Lei de Base do Sistema Educativo.

2007 - O plano que as Nações Unidas (ONU) apresentam sobre o futuro estatuto do Kosovo prevê "uma sociedade multiétnica que se governará a si própria democraticamente", com direitos e garantias para a minoria sérvia. O plano é apoiado por Pristina e rejeitado por Belgrado.

- É divulgado, em Paris, França, o relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas da ONU que considera "inequívoco" o aquecimento global e afirma que este se deve "muito provavelmente" às atividades humanas.

- Morre, aos 75 anos, Eric Von Schmidt, poeta, pintor e compositor de música "folk" norte-americano.

- Morre, com 79 anos, Joe Hunter, pianista norte-americano da banda "Funk Brothers", primeiro "bandleader" da 'Motown'.

2008 - Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Ancara, Turquia, contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo Governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

- O Presidente do Chade, Idriss Deby, é cercado no edifício da presidência em Djamena pelos rebeldes chadianos que tomam posse da capital.

- Pelo menos 20 pessoas morrem e 50 ficam feridas num atentado numa estação rodoviária no centro-norte do Sri Lanka, onde os confrontos marcam presença diária.

2010 - A EDP inaugura a primeira rede de abastecimento de veículos elétricos, numa parceria com autoridades do estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil.

- Morre, aos 77 anos, a atriz e escritora Rosa Lobato de Faria. O seu primeiro romance, "O Pranto de Lúcifer", foi publicado em 1995.

2011 - Manifestantes pró e contra o Presidente do Egito, Hosni Mubarak, travam uma batalha na praça Tahrir, no centro do Cairo.

2012 - O Governo aprova em Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece as regras para a redução do número de freguesias, uma alteração legislativa que faz parte da reforma da Administração Local.

- O tratado que estabelece o novo fundo permanente de resgate, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, é assinado em Bruxelas pelos embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia.

2017 - Morre, aos 84 anos, Predrag Matvejevic, escritor e ensaísta de dupla nacionalidade croata e italiana, autor do "Breviário Mediterrânico".

- Morre, aos 83 anos, Augusto Sobral, dramaturgo e tradutor das peças "As Três Irmãs", de Tchekhov, e "Sonho de uma Noite de Verão", de Shakespeare. Fundou o Grupo de Teatro Proposta, em 1975.

2018 - O Estado português adquire, por 280 mil euros, num leilão em Nova Iorque, Estados Unidos, o quadro "A Anunciação", do pintor Álvaro Pires de Évora.

2020 -- Covid-19. Um avião da Força Aérea, com 18 portugueses e duas cidadãs brasileiras retirados da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, aterra na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa. No dia seguinte as análises dão negativo mas os repatriados permanecem em quarentena voluntária em instalações providenciadas pelo Ministério da Saúde.

- Morre, aos 71 anos, Ivan Kral, guitarrista, autor e produtor checo. Tocou com Patti Smith e David Bowie, entre outros.

- Morre, aos 100 anos, Thomas Michael Hoare 'Mad Miki', tenente-coronel irlandês, um dos mercenários mais conhecidos de África, cujo percurso serviu de inspiração para o filme "Os Gansos Selvagens".

2021 - Um tribunal russo condena Alexei Navalny a dois anos e meio de prisão por violação de liberdade condicional. O líder oposicionista afirma ter sido vítima do medo e ódio do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

- Morre, aos 93 anos, a atriz Cecília de Guimarães, uma das pioneiras na interpretação de peças de teatro televisivo.

2022 - O 'site' do parlamento português na Internet volta a estar disponível, depois de uma paragem atribuída a um ataque informático pelos 'hackers' Lapsu$ Group, em 30 de janeiro. Segundo o jornal Expresso, este grupo de 'hackers', que diz ter roubado informação do 'site' do parlamento português, é o mesmo que atacou o Grupo Impressa (Expresso, SIC).

- Morre, com 90 anos, Monica Vitti, nome artístico de Maria Luisa Ceciarelli, atriz italiana, 'musa' de Michelangelo Antonioni. Recebeu, entre outros, o Leão de Ouro de carreira no festival de cinema de Veneza.

2023 - O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirma que a Polónia está disponível para enviar aviões de combate F-16 para a Ucrânia caso exista um consenso dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

- A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chega a Kiev, Ucrânia, acompanhada de 15 comissários Europeus, para um conjunto de reuniões bilaterais com o Governo ucraniano.

2024 - Morre, aos 75 anos, Wayne Kramer, músico norte-americano, cofundador da banda 'protopunk' de Detroit MC5, criou canções como "Kick Out the Jams" e influenciou outros grupos, desde os The Clash a Rage Against the Machine.

PENSAMENTO DO DIA

Não existe maior loucura no mundo do que um homem entrar em desespero Miguel de Cervantes (1547-1616), escritor espanhol, autor de "O Engenhoso Cavaleiro D. Quixote de la Mancha”

Este é o trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 332 dias para o termo de 2025.