Visitas das Comissões Parlamentares "não devem servir para o PSD-Madeira fazer campanha"

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, integra a comitiva da Comissão de Agricultura que visitará a Região Autónoma da Madeira, entre os dias 2 e 5 de Fevereiro. A inclusão do parlamentar acontece a convite da presidente da comissão, a social-democrata Emília Cerqueira.

Durante a visita, os deputados terão uma agenda preenchida, com destaque para uma deslocação à floresta Laurissilva, reuniões com a ‘Coopesca Madeira’ e a Associação de Agricultores da Madeira, além de visitas ao Centro de Maricultura da Calheta e ao Instituto do Vinho da Madeira.

A iniciativa tem como objectivo “conhecer de perto a realidade do sector agrícola e pesqueiro da Região”, realça o deputado em comunicado de imprensa.

"As visitas das comissões parlamentares devem ser uma oportunidade para os deputados da Nação se inteirarem das condições sociais e políticas da Região. Não devem servir para o PSD-Madeira fazer campanha e disfarçar a desgovernação instalada, que anda a mandar cada vez mais madeirenses para a pobreza e a agravar as condições de vida dos cidadãos, critica Francisco Gomes.

A vinda da Comissão de Agricultura à Região, insiste, “insere-se num esforço mais alargado para avaliar a realidade do sector primário na Madeira, identificando desafios e oportunidades para o seu desenvolvimento”.