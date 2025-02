Al Ain oficializa saída do português Leonardo Jardim do comando técnico

O português Leonardo Jardim deixou o cargo de treinador principal do Al Ain, dos Emirados Arábes Unidos, ao fim de 15 jogos, informou hoje o quarto classificado do campeonato de futebol daquele país.

"O Al Ain anuncia o fim da campanha de Leonardo Jardim na equipa. O Al Ain Football Club chegou a acordo com o treinador português Leonardo Jardim e a sua equipa técnica para rescindir o contrato entre as duas partes", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube, nas redes sociais, com o sucessor Vladimir Ivic, da Sérvia, a assinar por uma época e meia.

O futuro do ex-treinador do Sporting e Sporting de Braga deverá passar pelo leme dos brasileiros do Cruzeiro, de acordo com a imprensa 'canarinha'.

Caso se concretize, o técnico luso vai orientar no emblema brasileiro os antigos jogadores do Sporting Matheus Pereira e Yannick Bolasie, bem como o ex-Benfica Gabriel Barbosa.

A passagem de Jardim pelo emblema dos Emirados Árabes Unidos chega ao fim quase três meses depois, tendo orientado o campeão asiático em 15 encontros oficiais, alcançando apenas cinco triunfos.

Para regressar aos Emirados, onde orientou o Al Ahli, na temporada 2022/23, Jardim, de 50 anos, tinha rescindido com Al Rayyan, do Qatar, num percurso no Médio Oriente que teve início em 21/22, no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Em Portugal, o treinador madeirense passou pelo Câmara de Lobos, Camacha, Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sporting de Braga e Sporting, além de 'fora de portas' ter também orientado Olympiacos e Mónaco, sendo que, o último, foi o emblema em que esteve durante mais tempo enquanto técnico principal (cinco épocas e meia).