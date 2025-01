Madeirense Bruno Pereira despedido do Al Urooba

O treinador madeirense Bruno Pereira, 43 anos, foi despedido do Al Urooba, equipa da I Liga dos Emirados Árabes Unidos.

Depois do brilhante percurso na temporada passada em que levou a equipa da II Liga ao principal escalão do futebol dos Emirados Árabes Unidos, os maus resultados na presente época – uma vitória, 12 derrotas e último lugar no campeonato com apenas três pontos- levaram os responsáveis do Al Urooba a tomar a decisão de despedir Bruno Pereira.