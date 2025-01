Importante grupo afiliado da Al-Qaeda anuncia a sua dissolução

A organização Hurras al-Din, grupo filiado na Al Qaeda na Síria, anunciou hoje a sua dissolução, segundo uma decisão do comando central da formação extremista, quase dois meses após a deposição do Presidente sírio Bashar al-Assad.

"Após uma decisão do emir do comando central da Al-Qaeda, declaramos a dissolução da organização Guardiões da Religião (braço da Al-Qaeda na Síria)", divulgou a liderança do Hurras al-Din numa longa declaração.

A decisão foi justificada pelo apoio destes elementos da organização 'jihadista' na "eliminação da injustiça até que Deus permitisse que o povo muçulmano sunita triunfasse sobre um dos maiores e mais injustos tiranos da era moderna", numa referência Al-Assad.

Após a sua dissolução, o grupo instou os sunitas da região para não "deporem as armas e se prepararem" para a "próxima fase" numa terra "de grandes batalhas, um cemitério de tiranos e colonizadores", bem como um território de "muçulmanos na sua luta contra os judeus e contra aqueles que os seguem como inimigos da religião".

A Al Qaeda agradeceu ainda aos membros do Hurras al-Din pelos esforços que fizeram e pelas dificuldades que tiveram de ultrapassar ao longo do tempo.

E prometeu ainda que continuarão a ser soldados caso tenham de "responder a qualquer pedido de apoio em qualquer lugar em terras muçulmanas".

O Hurras al-Din é uma força afiliada da Al-Qaeda sediada na Síria, principalmente no noroeste do país, que surgiu em 2018 após a separação de várias fações da Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), grupo liderado por Ahmed al Sharaa, o atual líder de facto da Síria que liderou a ofensiva que derrubou Assad.

Nos últimos anos, os Estados Unidos realizaram ataques contra membros do Hurras al-Din, uma organização que partilhava aspirações de realizar ataques contra interesses ocidentais.

Além disso, a liderança desta organização foi sancionada por vários países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia (UE).