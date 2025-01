Leonardo Jardim deverá ser o novo treinador do Cruzeiro, um dos clubes mais emblemáticos do futebol brasileiro. Segundo o site Maisfutebol, o técnico madeirense, 50 anos, vai assinar um contrato válido por duas temporadas no Brasil (até Dezembro de 2026).

Antes de fechar com o emblema brasileiro, Jardim precisa, contudo, rescindir o vínculo com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.