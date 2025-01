Prainha ganha melhores condições para o Verão

A Câmara Municipal de Machico vai investir para dotar a Prainha, no Caniçal, das condições necessárias para que seja reconhecida como de excelência e lhe seja atribuída na próxima época balnear a Bandeira Azul, aumentando par quatro os galardões no Município. Os trabalhos devem começar em Março para permitir a candidatura.

A qualidade da água na praia de areia é de excelência, mas até agora não tem sido possível concorrer à Bandeira Azul porque faltam as infra-estruturas de apoio e a presença de nadador-salvador ao longo de toda a época balnear, duas situações que serão colmatadas para que mais esta zona balnear do concelho de Machico seja reconhecida com o galardão nacional.

Em termos de infra-estruturas está prevista a colocação de balneários e vestiários, numa parceria entre a autarquia e a empresa que tem a exploração do bar na praia, revelou o vereador Hugo Marques. Até agora o espaço tinha apenas um chuveiro e as casas-de-banho do bar de apoio.

Além desta obra, que deverá ser lançada por consulta prévia a três entidades, o Município vai investir na contratação através de concurso público de um serviço de nadador-salvador para a Prainha, um serviço que estará disponível ao longo de toda a época balnear (Junho a Setembro) e que é também indispensável para conseguir a Bandeira Azul.

“Nos temos um protocolo de colaboração com o promotor do espaço com vista a esta melhoria de condições para dotar a praia de Bandeira Azul, para conseguir cumprir com todos os requisitos”, frisou o vereador com os pelouros do Ambiente, Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo.

Actualmente Machico tem a Praia Banda de Além, que é a de areia amarela, a Praia Ribeira do Natal e o Porto de Recreio de Machico. “Vamos concorrer com a Prainha, que em termos de qualidade de água permite, só que faltava esta adaptação da infra-estrutura e a garantia do nadador-salvador”.

Para organizar as praias e para a contratação dos serviços de vigilância das águas em todas as quatro a Câmara Municipal de Machico conta investir cerca de 60.000 euros, adiantou Hugo Marques.