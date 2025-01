Calheta ganha novo Centro Social com 50 utentes

É, hoje, inaugurado o novo Centro Social da Calheta, o décimo espaço deste género a ser aberto no concelho.

Esta nova valência, que arrancará já com cerca de 50 frequentadores, oferece “mais um espaço de convivência e de apoio à população local, especialmente para os mais vulneráveis”, realça a autarquia em comunicado de imprensa.

O Centro Social da Calheta pretende dinamizar actividades de apoio social, promoção de bem-estar e inclusão, “fortalecendo os laços comunitários entre a população desta freguesia”.

O evento está agendado para as 15 horas, no Salão Paroquial da Paróquia de São Francisco Xavier, onde o centro social ficará instalado. A cerimónia de inauguração contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 Conferência ‘Intérprete de Língua Gestual Portuguesa – Comunicar, Reconhecer e Celebrar’, no auditório da Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros, no Funchal. Esta iniciativa assinala o Dia Nacional do Intérprete de Língua Gestual Portuguesa (ILGP), celebrado anualmente no dia 22 de Janeiro, que pretende sensibilizar para a importância do ILGP e o seu papel numa sociedade maioritariamente ouvinte, assim como compreender o seu papel no contexto educacional, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

09h30 Apresentação do balanço da Estratégia Alimentar do Funchal, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

10h00 O PS-Madeira promove uma conferência de imprensa, no Caminho da Barreira, na freguesia de Santo António, no Funchal. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do partido, Paulo Cafôfo.

11h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa do sector agrícola, Yorta, no Caniço.

15h00 Sessão on-line para divulgação e esclarecimentos sobre o processo de candidatura e elegibilidade ao Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) da Região Autónoma da Madeira, '+DIGITAL'.

Estão abertas as candidaturas para a 2.ª fase de apoios à digitalização das PME Está a decorrer, até ao dia 21 de Fevereiro, a segunda fase de candidaturas ao Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas da Região, denominado '+Digital'. A medida é gerida pelo segunda fase de candidaturas ao Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas.

18h00 Acção de promoção da ilha de Santa Maria na Casa dos Açores na Madeira (Rua das Pretas, 67 A).

18h45 André Barreto, administrador e director-geral da Quintinha de São João, será o orador principal de uma sessão ‘FNAC Talks’, no auditório da FNAC Madeira (Madeira Shopping, Funchal). ‘AM/FM’ é o tema desta sessão gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição, mas limitada à lotação do espaço.

André Barreto será orador de uma sessão FNAC Talks na FNAC Madeira No próximo dia 28 de Janeiro, terça-feira, às 18h45, André Barreto, administrador e director-geral da Quintinha de São João, será o orador principal de uma sessão FNAC Talks no auditório da FNAC Madeira, no Madeira Shopping, Funchal.

19h00 O CDS-PP Madeira promove uma conferência de imprensa onde abordará “assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo”, no Estreito de Câmara de Lobos.

CULTURA

10h00 O projecto ESCUTO - Espaço Cultural Para Todos apresenta mais uma sessão da iniciativa ‘PNL’ XXI’. Esta actividade inovadora para estudantes do 3º ciclo transforma o estudo das obras do Plano Nacional de Leitura numa experiência interactiva e divertida. A rubrica é conduzida por Diana Duarte, na Biblioteca Municipal do Funchal.

17h00 Apresentação da programação do Estúdio de Criação Artística, no Largo do Corpo Santo.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Janeiro, Dia Europeu da Proteção de Dados:

1547 - Morre, aos 55 anos, Henrique VIII de Inglaterra. Sucede-lhe Eduardo VI.

1641 - Primeiras Cortes portuguesas após a Restauração da Independência em 1640.

1808 - Invasões francesas. Os portos do Brasil abrem-se ao comércio internacional.

1835 - Casamento de D. Maria II com o príncipe Augusto do Liechtenstein.

1887 - Começa a construção da Torre Eiffel, em Paris, no local da Exposição Universal de 1890.

- Nasce o pianista polaco Artur Rubinstein.

1898 - Morre, aos 47 anos, Roberto Ivens, militar e explorador português do continente africano.

1908 - Prisão dos republicanos Afonso Costa, Egas Moniz, João Chagas e António José de Almeida e de Luz de Almeida, chefe da Carbonária.

1909 - Termina o controlo norte-americano de Cuba.

1912 - Tem início uma greve geral, em Lisboa, de apoio aos assalariados rurais do Alentejo, que iniciaram uma greve poucos dias antes.

- É disputado o primeiro jogo de futebol da Associação Académica de Coimbra, na Ínsua dos Bentos, com o Ginásio Club de Coimbra. A Académica surge equipada com camisolas brancas e calções pretos, num encontro que vence por 1-0.

1916 - Nasce o escritor Vergílio Ferreira, autor de "Manhã Submersa".

1924 - Morre, aos 80anos, Joaquim Teófilo Braga, escritor, político, filólogo, professor, militante republicano, primeiro Presidente do Governo Provisório da I República e segundo Presidente da República Portuguesa.

1935 - A Islândia despenaliza o aborto. É o primeiro país do mundo a recusar a aplicação de penas sobre a interrupção voluntária da gravidez.

1939 - A Bulgária exige a revisão do Tratado de Neuilly e a reintegração das regiões perdidas no fim da Grande Guerra de 1914-1918.

1945 - II Guerra Mundial. O primeiro comboio norte-americano de abastecimentos atravessa a estrada de Burma.

1958 - Godtfred Kirk Christiansen, o filho do carpinteiro Ole Kristiansen, cria a patente das peças Lego, com as quais se podem fazer infinitas montagens.

1975 - A assembleia do Movimento das Forças Armadas (MFA) sanciona a unicidade sindical em Portugal.

1979 - Primeira visita a Washington, Estado Unidos, de um dirigente da China, o vice-primeiro-ministro, Deng Xiao-Ping.

1980 - Abolhassan Bani-Sadr é eleito primeiro Presidente da República Islâmica do Irão.

1983 - Morre, aos 84 anos, o cineasta, dramaturgo e jornalista Eduardo Chianca de Garcia.

1986 - O Space Shuttle Challenger explode no ar 75 segundos após o lançamento, matando os sete tripulantes.

1990 - A atleta portuguesa Rosa Mota, campeã olímpica, vence a maratona de Osaka, no Japão.

1991 - Corrupção no futebol francês leva à suspensão, por um ano, de Bernard Tapié, presidente do Marselha e "patrão" da Adidas.

1993 - Morre, aos 61 anos, o ator Amílcar Botica, do grupo Teatro Hoje.

1995 - Torres Couto abandona a liderança da União Geral dos Trabalhadores (UGT). Sucede-lhe João Proença.

1996 - Morre, com 55 anos, o poeta norte-americano, de origem russa, Joseph Brodsky, Prémio Nobel da Literatura em 1987.

- Morre, com 81 anos, Jerry Siegel, autor do herói de banda desenhada Super-Homem.

1997 - A Câmara de Deputados do Brasil aprova a emenda constitucional que permite ao Presidente Fernando Henrique Cardoso apresentar-se a um novo mandato.

2001 - Morre, aos 80 anos, o poeta Egito Gonçalves. Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (APE) com a obra "E no entanto move-se".

2002 - Morre, aos 94 anos, a escritora sueca Astrid Lindgren, autora de "Pipi das Meias Altas".

- Em Abrantes, é criado o primeiro Banco de Tempo, em que o que se negoceia é tempo e o que se troca são horas.

2003 - O Conselho Superior de Magistratura sugere a introdução de "uma indemnização punitiva, no caso de violação de direitos de personalidade cometida através de televisão".

2004 - Os Prémios Pen Clube Português de Ficção, Poesia, Ensaio e Primeira Obra são entregues, respetivamente, a Mafalda Ivo Cruz ("O Rapaz de Botticelli"), João Rui de Sousa ("Obra Poética"), Rui Estrada ("O Céu Aberto do Senso Comum") e Frederico Lourenço ("Pode um Desejo Imenso").

2005 - O movimento islamista radical Hamas vence as primeiras eleições municipais da Faixa de Gaza desde 1976.

2006 - O ex-candidato à Presidência da República Manuel Alegre anuncia a criação de um "movimento aberto, plural e transversal de cidadãos", com base na estrutura de apoio à sua candidatura, orientado para a "discussão de grandes temas".

2007 - É detido, em São Paulo, um dos supostos líderes da quadrilha que roubou do Banco Central brasileiro, em Fortaleza, o equivalente a 60 milhões de euros, no maior roubo da história brasileira em agosto de 2005.

- O Sinn Fein, principal partido católico da Irlanda do Norte, em congresso extraordinário, em Dublin, reconhece pela primeira vez a autoridade da polícia da Irlanda do Norte, numa decisão considerada histórica pelo primeiro-ministro britânico, Tony Blair.

- Morre, com 68 anos, Karel Svoboda, compositor checo, autor da banda sonora da série de desenhos animados "A Abelha Maia".

2008 - A frente ribeirinha de Lisboa passa a estar sob gestão camarária, nos termos de um protocolo assinado entre o Governo e a autarquia. Aquelas áreas ribeirinhas não ficam sujeitas à especulação imobiliária, permanecendo no domínio público.

- Tem início o sistema único de pagamentos europeus em euros (SEPA), com a inauguração pelos bancos dos primeiros instrumentos de pagamento SEPA para as transferências.

- O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, nomeia um alto funcionário português, Victor da Silva Ângelo, representante especial para a Missão da ONU na República Centro-Africana e no Chade.

- A Linha do Tua reabre em toda a extensão de cerca de 60 quilómetros, quase um ano depois do acidente em que morreram três ferroviários.

2009 - Morre, com 84 anos, António Maria Pereira, advogado e ex-deputado do PSD à Assembleia da República, fundador da histórica editora Parceria AM Pereira.

2011 - Morre, aos 69 anos, a soprano galesa Margaret Price, considerada uma das maiores vozes do mundo.

- Morre, aos 99 anos, Sushil Kumar Dhara, uma das figuras históricas da independência da Índia, combateu os britânicos e passou 12 anos nas prisões antes de 1948.

2013 - Morre, com 79 anos, Ceija Stojka, escritora e pintora austríaca de origem cigana, sobrevivente dos campos de concentração nazis.

2014 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, envia para o Tribunal Constitucional a proposta de referendo sobre a coadoção e adoção de crianças por casais do mesmo sexo, aprovada a 17 de janeiro na Assembleia da República, apenas com os votos do PSD.

- O primeiro ministro da Ucrânia, Mykola Azarov, demite-se no seguimento das manifestações iniciadas há mais de dois meses contra a recusa do Governo em assinar um acordo de parceria com a União Europeia.

- Morre, aos 86 anos, António Soares Carneiro, ex-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e candidato presidencial.

- Morre, com 95 anos, Blas Piñar, líder da extrema-direita espanhola e fundador da Fuerza Nueva.

- Morre, aos 97 anos, Fernand Leduc, pintor canadiano.

2015 - O Supremo Tribunal de Justiça rejeita outro pedido de libertação imediata do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Évora desde novembro de 2014.

2016 - Morre, aos 85 anos, Carlos Loyzaga, antigo basquetebolista filipino considerado o melhor de sempre das Filipinas.

2017 - Morre, aos 68 anos, Geoff Nicholls, músico britânico, antigo teclista dos Black Sabbath.

- Morre, com 89 anos, Emmanuelle Riva, atriz francesa, protagonista dos filmes 'Amor', de Michael Haneke, e "Hiroshima, meu amor", de Alain Resnais.

- Morre, aos 94 anos, Lennart Nilsson, fotógrafo sueco, documentarista, retratista e fotógrafo de guerra, famoso pelas suas fotografias de fetos.

2020 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta a sua "visão" para um plano de paz no Médio Oriente, falando de "solução realista de dois Estados" e anunciando Jerusalém como "a capital indivisível de Israel".

- O fexinidazol, medicamento inovador contra a tripanossomíase africana ("doença do sono") transmitida pela mosca tsé-tsé, é entregue ao hospital de Kinshasa pelo Governo da República Democrática do Congo, país onde foi fabricado.

- Covid-19. Confirmados dois casos do novo coronavírus, um na Alemanha e outro no Japão, de doentes que não estiveram na China, tendo sido infetados nos seus países por pessoas provenientes de Wuhan.

2021 - A Justiça alemã condena o neonazi Stephan Ernst a prisão perpétua pelo assassínio do político conservador Walter Lübcke, morto com um tiro na cabeça em junho de 2019 por defender o acolhimento de refugiados.

- Covid-19. O Conselho de Ministros limita as deslocações para fora do território continental, por qualquer meio de transporte, e repõe o controlo nas fronteiras terrestres.

- Morre, aos 76 anos, Alberto Matos, antigo atleta, várias vezes campeão nacional dos 100 e 200 metros barreiras, participou nos Jogos Olímpicos Munique1972.

2022 - O bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, é nomeado pelo Vaticano novo bispo da diocese de Leiria-Fátima, substituindo o cardeal António Marto.

- A judoca Telma Monteiro fecha com a medalha de bronze, na categoria de -57 kg, a participação portuguesa no primeiro dia do Grande Prémio de Portugal, que decorre em Almada.

- A judoca portuguesa Catarina Costa conquista a medalha de ouro na categoria de -48 kg no Grande Prémio de Portugal, ao vencer na final a sul-coreana Hyekyeong Lee, por 'waza-ari'.

2023 - O FC Porto conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, depois de bater o Sporting por 2-0 na final da competição, em jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

- A judoca portuguesa Bárbara Timo conquista a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, ao vencer a brasileira Gabriella Moraes na final da categoria de -63 kg, na competição que decorre em Almada.

- Morre, aos 84 anos, Luís Moita, professor, sociólogo e investigador, vice-reitor da Universidade Autónoma de Lisboa, um dos protagonistas da vigília da Capela do Rato em 1972.

- Morre, com 73 anos, Tom Verlaine, guitarrista norte-americano, cofundador da seminal banda proto-punk Television que influenciou muitas bandas enquanto tocava na sala emblemática nova-iorquina CBGB.

PENSAMENTO DO DIA

O orgulho é desprovido de alma e, no entanto, em tudo a imita Agustina Bessa-Luís (1922), escritora portuguesa

Este é o vigésimo oitavo dia do ano. Faltam 338 dias para o termo de 2025.