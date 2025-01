Terá a última compra de uma ambulância para Câmara de Lobos ocorrido em 2016?

O PAN-Madeira manifestou-se, neste sábado, sobre a situação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, no que respeita à disponibilidade e aquisição de ambulâncias de socorro para a corporação local.

Entre as várias coisas afirmadas pelo PAN, em declarações atribuídas a Vítor Gomes, consta que “é inaceitável que a última ambulância de socorro tenha sido adquirida em 2016, enquanto a população do concelho cresce e as exigências sobre este corpo de bombeiros aumentam”.

Mas será verdade que a última ambulância adquirida para o Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos aconteceu em 2016?

A verificação da veracidade da afirmação passa por consultar as imprensa dos últimos anos, ouvir o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e por atentar ao essencial da afirmação de Vítor Gomes. Comecemos por este último aspecto.

O elemento do PAN foca a sua tomada de posição na necessidade de a corporação de Bombeiros ter mais ambulâncias de socorro ao serviço. Afirma que, neste momento, “os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos dispõem de apenas três ambulâncias de socorro, sendo que uma delas está permanentemente destacada no Curral das Freiras. Esta situação é agravada quando uma das ambulâncias é retirada para manutenção, obrigando à utilização de um veículo não adequado para emergências pré-hospitalares, sendo esta ambulância de transporte de doentes não-urgentes, mas equipada com equipamento equivalente a uma ambulância de socorro.”

“O PAN Madeira apela à Câmara Municipal de Câmara de Lobos para que actue imediatamente para adquirir novas ambulâncias de socorro, em vez de esperar apenas pelo apoio do Governo Regional. É fundamental garantir meios adequados e em número suficiente para responder às necessidades da população.”

Adelino Gonçalves, presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, concorda com a ideia de que é preciso adquirir e colocar ao serviço novos meios, mas nega que a situação de Câmara de Lobos seja diferente das demais corporações de bombeiros, com uma excepção: Santa Cruz. Os Municipais santa-cruzenses, que, de uma assentada, tiveram três novos veículos, num investimento da Câmara, por serem Municipais.

O dirigente da Associação garante que, actualmente existem quatro ambulâncias de socorro operacionais, uma no Curral das Freiras e três em Câmara de Lobos. A estas, junta-se uma outra que era de socorro e passou a de transporte de doentes, mas que se mantém com as mesmas características (socorro). Este quinto veículo é utilizado em socorro, mas sempre e só depois de autorização pelo CROS – Comando Regional de Operações de Socorro. A atestar a necessidade de investir em novos meios, está o facto de este veículo estar a ter muita utilização no serviço de socorro, em Câmara de Lobos e no Funchal, essencialmente.

A todas estas ambulâncias junta-se uma outra que está na oficina para ser instalado um novo motor. Trata-se de um veículo com cerca de 13 anos, que está em boas condições e que, com o novo motor, aumenta significativamente a vida útil. É um investimento superior a 15 mil euros, que “vale a pena”, porque uma ambulância nova custa cerca de 80 mil euros.

Relativamente à aquisição de veículos novos, o ano de 2016 foi aquele em que houve a compra de uma ambulância de socorro através da Associação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. No entanto, desde então, a associação câmara-lobense recebeu mais duas ambulâncias, compradas pelo Governo Regional. Um facto que é comprovado por notícias publicadas na imprensa regional, nomeadamente, em 2023.

Em Abril desse ano, foram entregues, pela Protecção Civil Regional, ambulâncias a: Bombeiros Voluntários da Calheta; Bombeiros Voluntários Madeirenses; Bombeiros Municipais de Machico; Bombeiros Sapadores de Santa Cruz; Bombeiros Sapadores do Funchal; Bombeiros Voluntários de Santana; Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol; Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz; e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Assim, pelos factos aqui expostos, avaliamos com falsa a afirmação de que a última ambulância adquirida para os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos aconteceu em 2016. Apesar de ser verdade que aquele foi o último ano em que um equipamento foi adquirido directamente por aquela Associação de Bombeiros, a corporação recebeu ambulâncias compradas pelo Governo Regional.