'As Récitas do Liceu' as Peças com História de Março

As 'Peças com História' deste mês celebra o Dia Mundial do Teatro, que é assinalado a 27 de Março, com uma recordação especial de uma fotografia de Fevereiro de 1944, que capta alunos, professores e o reitor do Liceu na parte exterior do Teatro Baltazar Dias, por ocasião da tradicional récita escolar.

Nesse ano lectivo, a peça escolhida foi 'A Leiteira de Entre Arroios', uma opereta baseada no conto 'As Apreensões de uma Mãe', de Júlio Dinis. Além da representação teatral, o evento contou com um acto de variedades intitulado Ciência Alegre, com canções e bailados.

Sob a coordenação do vice-reitor Lúcio de Miranda, o espectáculo teve o acompanhamento musical de uma orquestra dirigida pelo professor de Canto Coral, Capitão Gustavo Coelho. A récita envolveu dezenas de alunos e professores, que se encarregaram da parte musical, do guarda-roupa, da decoração, da montagem cenográfica e da gestão financeira. O pintor alemão Max Römer foi o responsável pela ilustração do cenário.

Um dos momentos marcantes da apresentação foi a participação inesperada do vice-reitor, que assumiu um dos papéis principais da opereta, o do médico, devido à impossibilidade de um dos alunos. Também o professor André Cymbron se destacou ao interpretar a Serena Veneziana.

A estreia aconteceu a 12 de Fevereiro no Teatro Municipal Baltazar Dias, sendo repetida nos dois sábados seguintes. Os três espectáculos registaram lotação esgotada, demonstrando o entusiasmo do público.

As receitas da venda dos bilhetes foram destinadas à promoção de atividades extracurriculares e ao apoio de alunos em situação de maior carência económica, reforçando o caráter solidário da iniciativa.