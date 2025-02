'Momentos de Inspiração' para ver no Museu de História Natural do Funchal

Foi inaugurada esta quarta-feira, 26 de Fevereiro, a exposição temporária 'Momentos de Inspiração' no Museu de História Natural do Funchal.

A apresentação oficial da mostra contou com a presença da vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho.

A exposição resulta de um trabalho de campo desenvolvido pelos Conservadores do Museu de História Natural do Funchal, desde a observação até à fotografia, captando momentos únicos da natureza e imortalizando pequenos instantes da beleza das mais variadas espécies da fauna e da flora do arquipélago da Madeira.

Em destaque está uma sala dedicada exclusivamente a Jochen Floerchinger, um fotógrafo amador e entusiasta da vida marinha, que através dos seus mergulhos lúdicos nos mares da Madeira registou imagens do mundo subaquático. As restantes fotografias estão distribuídas ao longo de três salas, organizadas pelas temáticas mar, ar e terra, permitindo ao visitante uma experiência imersiva na biodiversidade do arquipélago.

A exposição encontra-se patente no 2.º andar do Museu de História Natural do Funchal, localizado na Rua da Mouraria, n.º 33, e pode ser visitada dentro do horário habitual do museu.