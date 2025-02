"Torneio Liceu PXO'25" mobiliza escolas no voleibol e ténis de praia

A Escola Secundária Jaime Moniz promove o "Torneio Liceu PXO'25", nos dias 24 a 27 de Abril, nas modalidades de voleibol e ténis de praia, sob organização dos seus professores de Educação Física Marco Rebelo, Paulo Ferreira e Jaime Lucas.

"Este evento extracurricular é essencialmente desportivo e lúdico, destinado a toda a comunidade escolar, que se realiza na ilha do Porto Santo entre os dias 24 a 27 de Abril de 2025", sendo já uma 'tradição'. "Contando já com a realização de três edições, a origem desta iniciativa lúdica/desportiva aconteceu no ano letivo 2021/2022, com os Professores de Educação Física Jaime Lucas, Marco Rebelo e Paulo Ferreira, que, com os alunos da turma 53 do Curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária Jaime Moniz, vêm promovendo a atividade física, a competição, o espírito desportivo entre os alunos, fortalecendo os laços com a comunidade escolar e a sua formação integral".

E recordam que, "desde o primeiro momento, esta atividade tem contado com a parceria com a Escola Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo, pois os seus professores de Educação Física e alunos têm colaborado e participado no evento. Esta partilha de experiências e conhecimentos entre discentes das duas escolas tem sido uma mais valia para os objetivos da atividade".

Assim, a edição do "Torneio Liceu PXO'25", a exemplo dos anos anteriores, "terá duas vertentes, a lúdica/desportiva, com o Voleibol de Praia (3x3) e o Ténis de praia (2x2), e a vertente cultural/social com um programa de atividades diversificadas de contato com a natureza, instituições desportivas locais e convívio/lazer entre todos os participantes".

A inscrição e confirmação da participação das equipas "deverá ser feita até ao dia 4 de Abril próximo. Todos os participantes terão de ser alunos da Escola Secundária Jaime Moniz ou da Escola Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco - Porto Santo. O 'Torneio Liceu PXO'25' terá um número máximo de 18 equipas participantes. A inscrição da equipa deverá ser feita através de QR Code, disponibilizado pela organização, com os dados e informações de todos os participantes", explica as condições.

E conclui que "a equipa participante deverá ser identificada com um nome e cada uma terá um mínimo de quatro (4) atletas e um máximo de seis (6) atletas, independentemente do género e com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. Cada equipa deverá identificar o 'capitão de equipa', sendo este o representante dos participantes para contatos, reuniões e tratamento de assuntos do grupo com a organização. Cada escola deverá garantir que todos os seus alunos/atletas estão cobertos pelo seguro".