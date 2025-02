Câmara do Funchal iniciativa do Clube Escola O Liceu

A Câmara Municipal do Funchal vai apoiar o Open de Natação organizado pelo Clube Escola O Liceu, iniciativa que acontece nos dias 1 e 2 de Março, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, nos Álamos.

O evento foi esta quinta-feira formalizado, com a presença de Helena Leal, vereadora com o pelouro do desporto.

Na ocasião, a autarca relembrou que o Funchal é uma cidade amiga do desporto, destacando a importância do desporto e dos atletas que representam o nome do Funchal e da Região além-fronteiras, reforçando o cariz internacional da iniciativa.

“Queremos agradecer todo o trabalho na formação dos jovens atletas e por contribuírem para a transmissão de valores éticos e morais, essenciais para a formação das pessoas”, afirmou a autarca.