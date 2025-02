Visita orientada na exposição 'O Brilho da Porcelana: peças da Vista Alegre' no Palácio de São Lourenço

No dia 21 de Fevereiro, às 16 horas, realiza-se uma visita orientada à exposição 'O Brilho da Porcelana: peças da Vista Alegre no Palácio de São Lourenço'.

Aberta ao público entre 18 de Dezembro de 2024 e 21 de Fevereiro de 2025, esta exposição assinalou a evocação dos 200 anos da Fábrica da Vista Alegre (1824 - 2024), através de peças da colecção do Palácio, de finais do séc. XIX ao presente.

Integrada no percurso visitável do Palácio de São Lourenço, pode ainda ser apreciada no dia 21 nos horários habituais das visitas autónomas (10 e 15 horas). A visita orientada das 16 horas tem entrada é livre, requerendo inscrição prévia pelo e-mail [email protected].