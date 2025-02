Carro furtado na Camacha encontrado sem gasolina

Mais um carro foi furtado esta semana na Camacha, nas imediações do Bairro da Nogueira.

O lesado referiu ao DIÁRIO que a viatura já foi encontrada, através de um popular que avistou o automóvel nas Eiras, no Caniço.

O proprietário referiu que o carro não apresentava danos, mas estava sem gasolina.

Tal como foi noticiado, também no início desta semana um outro veículo de marca ‘Peugeot 206’, foi furtado na zona das Courelas, em Santo António, e encontrado perto do Centro Comercial Madeira Shopping com o tanque vazio.