O estado de saúde do Papa Francisco, hospitalizado com pneumonia nos dois pulmões, melhorou ligeiramente hoje, anunciou o Vaticano ao fim do dia, embora o prognóstico permaneça reservado.

"O estado clínico do Santo Padre registou uma ligeira melhoria nas últimas 24 horas", informou a Santa Sé no seu breve comunicado.

O líder católico, de 88 anos, "passou a tarde a trabalhar", segundo o texto do comunicado.