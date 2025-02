Inflação na zona euro desce em Janeiro para 2,5% e Portugal fica acima da média

A taxa de inflação da zona euro fixou-se em 2,5% em janeiro, abaixo dos 2,8% homólogos e acima dos 2,4% de dezembro passado, com Portugal a ficar acima da média, com 2,7%, segundo o Eurostat.

Dados publicados esta segunda-feira pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, revelam que, no primeiro mês de 2025, no conjunto da UE, a inflação anual (medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor) foi de 2,8% em janeiro de 2025, o que compara com 2,7% em dezembro de 2024 e com 3,1% no primeiro mês do ano passado.

Portugal registou, em janeiro de 2025, uma taxa de inflação anual de 2,7% (acima das médias da zona euro e da UE), uma descida face aos 3,1% de dezembro de 2024 e uma subida relativamente aos 2,5% de janeiro de 2024.

No conjunto dos 27 países da UE, no que toca à variação em cadeia, as taxas anuais mais elevadas foram registadas na Hungria (5,7%), na Roménia (5,3%) e na Croácia (5,0%), enquanto as mais baixas se verificaram na Dinamarca (1,4%), Irlanda, Itália e Finlândia (todas com 1,7%).

Também em comparação com dezembro de 2024, a inflação anual diminuiu em oito Estados-membros, permaneceu estável em quatro e aumentou em 15, ainda de acordo com o Eurostat.

O gabinete estatístico adianta que, em janeiro de 2025, o maior contributo para a taxa de inflação anual da zona euro está relacionado com o setor dos serviços (+1,77 pontos percentuais, pp), seguido pelo dos produtos alimentares, álcool e tabaco (+0,45 pp), da energia (+0,18 pp) e dos produtos industriais não energéticos (+0,12 pp).

O Banco Central Europeu estipulou o objetivo de 2% de inflação para estabilidade dos preços e ambiciona que o regresso a essa taxa, após valores históricos relacionados com a covid-19 e com a crise energética, aconteça ainda este ano.