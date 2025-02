Estado clínico do Papa "melhorou ligeiramente"

O estado clínico do Papa Francisco está a "melhorar ligeiramente", anunciou o Vaticano hoje à noite, no sétimo dia de hospitalização do argentino Jorge Bergoglio, de 88 anos, devido a uma pneumonia dupla.

"O estado clínico do Santo Padre está a melhorar ligeiramente. Está sem febre e os seus parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis", anunciou o Vaticano num boletim de saúde.

"Esta manhã recebeu a Eucaristia e depois dedicou-se aos seus afazeres profissionais", acrescentou o gabinete de imprensa do Vaticano.

Segundo uma fonte do Vaticano, tais afazeres incluíram contactos com os seus colaboradores mais próximos, a leitura e assinatura de documentos e chamadas telefónicas.

"Estamos todos preocupados com o Papa, mas (...) o facto de ele ter tomado o pequeno-almoço, lido os jornais e recebido pessoas significa que estamos no bom caminho para uma recuperação completa", disse o cardeal italiano Matteo Zuppi, Presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

O Papa Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na passada sexta-feira devido a uma bronquite, mas só na terça-feira é que o Vaticano revelou que ele desenvolvera uma pneumonia dupla, uma infeção do tecido pulmonar potencialmente mortal.