Cláudio Pereira arbitra o Sp. Braga- Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro, para o jogo Sp.Braga-Nacional, encontro de abertura da 23.ª jornada da I Liga que está marcado para amanhã, 20h15, em Braga.

Curiosamente, Cláudio Pereira foi VAR no jogo da primeira volta entre ambas as equipas e em que a equipa alvinegra perdeu por 0-3.

Na para a 23.ª jornada da II Liga, foi nomeado Márcio Torres, da Associação de Viana do Castelo, para o Marítimo- União de Leiria, jogo agendado para sábado, 15h30, no Estádio do Marítimo.