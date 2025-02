Clube Desportivo Escola Francisco Franco "surpreso" com proposta da 'Confiança'

O executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) veio hoje a público transmitir a “surpresa” manifestada, por escrito, pelo presidente do Clube Desportivo Escola Francisco Franco à presidente da autarquia, a propósito da proposta de deliberação de apoio apresentada pela coligação 'Confiança' para a reunião desta semana do executivo municipal.

Em causa está o apoio financeiro destinado à participação da equipa sub-19 de futsal do clube na Taça Nacional da modalidade, que os vereadores da oposição prometeram levar à reunião semanal do executivo.

Esta “surpresa”, salienta a nota da autarquia, "foi consubstanciada pelo facto de o pedido de apoio não ter sido solicitado pelo referido clube", que diz ser “completamente alheio” à proposta.

"Entende o Clube Desportivo Escola Francisco Franco que qualquer decisão sobre essa matéria deverá ser transmitida e decidida pelos encarregados de educação, conforme e-mail enviado a esta autarquia, que aqui se comprova com a devida autorização do signatário", pode ler-se na nora remetida às redacções.

A Câmara Municipal do Funchal aproveita para reiterar, na mesma nota, que "está disponível para colaborar, como até agora, com o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, e acomodar qualquer pretensão de apoio, desde que essa seja a vontade expressa da colectividade, que deverá utilizar para o efeito os mecanismos legais ao seu dispor, nomeadamente no âmbito dos apoios ao associativismo".

O executivo liderado por Cristina Pedra adianta ainda que, nas próximas reuniões, "será sujeito a votação do executivo uma deliberação sobre um conjunto de vários apoios ao associativismo, no qual se inclui 23.556 euros para o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, dos quais 7.425 euros são ao abrigo da majoração de 25 euros de apoio por cada atleta federado, até aos 15 anos (295 atletas neste caso), medida que foi implementada por este executivo do 'Funchal Sempre à Frente'".