Clube Naval do Funchal levou 63 nadadores ao XXVI Torneio União de Freguesias de Alcobaça

Uma comitiva constituída por 63 nadadores, com idades entre os 8 e os 17 anos, acompanhados por 6 técnicos, participou no XXVI Torneio União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria e no XXVII Torneio Taça Cidade de Alcobaça. Segundo nota à imprensa, foi "a maior equipa, demonstrando a força do clube".

O clube destaca a participação de Joaquim Carvalho, que estabeleceu dois novos recordes nacionais na categoria S17 ao nadar os 200 metros livres e 400 metros livres com tempos de 2:23.39 e 4:55.99, respectivamente. "Esses resultados não só reflectem o talento e a dedicação do atleta, mas também o excelente trabalho realizado pelo seu treinador e pelo Clube Naval do Funchal", aponta.

O principal objectivo da participação, de acordo com os treinadores, era proporcionar aos nadadores uma experiência diferente do contexto regional, tanto no aspecto social quanto competitivo. "Para muitos, esta foi a primeira vez a competir a nível nacional, e os resultados obtidos superaram as expectativas", assumem. "Os atletas, além de se destacarem nas suas provas, tiveram a oportunidade de enriquecer com o convívio e com a troca de experiências com outros clubes e nadadores, um factor crucial para o seu crescimento pessoal e desportivo", dizem.

"O Clube Naval do Funchal agradece o apoio de todos os nadadores e encarregados de educação e familiares, que contribuíram para o sucesso desta participação. O clube continuará a apostar no desenvolvimento dos seus atletas, com o objectivo de proporcionar mais experiências enriquecedoras e de alto nível para as futuras gerações de nadadores", termina.