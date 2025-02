PS quer apoiar compra de casa pelos madeirenses com o programa 'Primeira Chave'

Caso o PS seja eleito para liderar o Governo Regional, nos primeiros 90 dias de governação irá implementar um plano integrado de apoios ao acesso à habitação. Entre outras medidas, vai contemplar o programa 'Primeira Chave', que visa apoiar a compra da primeira casa, através da modalidade de renda resolúvel.

O compromisso é deixado por Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira e cabeça-de-lista nas eleições de 23 de Março. O candidato aponta que "é praticamente impossível alguém da nossa terra comprar ou arrendar uma casa”, além de que a Região tem a maior taxa de sobrelotação habitacional, pelo que a resolução desta problemática constitui uma das bandeiras do PS.

Paulo Cafôfo fez questão de lembrar que, quando assumiu a liderança da Câmara Municipal do Funchal, também fez da habitação uma das suas prioridades, "construindo habitação social", mas diz ser preciso "ir mais além", pelo que a aposta deve passar pela habitação pública, "permitindo que a classe média, actualmente impedida de comprar ou arrendar casa, possa ter acesso a este direito fundamental".

O socialista diz que a construção de habitação actualmente na Região se deve única e exclusivamente às verbas do PRR, "negociadas pelo Governo da República do PS – caso contrário, pelo Governo Regional, não estaria a ser construída nem uma casa –", pelo que afirma a necessidade de ir mais longe e assume "o compromisso de, nos primeiros 90 dias de um Executivo do PS, criar um plano integrado de apoios ao acesso à habitação".

No plano constará o programa 'Primeira Chave', por forma a permitir a compra da primeira habitação através da modalidade de renda resolúvel. Tal como explica, a renda é calculada em função do rendimento da família, sendo que esta poderá depois adquirir essa mesma casa, descontando a renda como prestação.

“As pessoas não querem ter só uma casa por algum tempo, querem ter uma casa para a vida inteira, e é este o objetivo deste programa ‘Primeira Chave’, que será uma realidade com um Governo do PS”, assevera.