Mar agitado e vento forte motivam aviso da Capitania

A Capitania do Porto do Funchal acaba de reforçar o aviso já dado pelo IPMA para o mar agitado, entre as primeiras horas e a noite de sexta-feira, 28 de Fevereiro, no caso apontando também ao vento forte até às 6h00, mas que deverão ser continuamente renovados.

Para já, pode contar com a chegada de uma frente que trará chuva, mas que neste momento apenas motiva avisos de vento forte e agitação marítima forte, nomeadamente para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo. Refira-se que a Capitania lançou ao mesmo tempo um aviso de mau tempo, com vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção.

Assim, com vento de Nor/Noroeste, bonançoso (13-19km/h) a moderado (21-30km/h), aumentando para moderado a fresco (32-39km/h), por vezes muito fresco (41-50km/h), a partir do final da manhã, aumentando para fresco a muito fresco a partir do meio da tarde, por vezes forte (52-62km/h) a partir do meio da noite.

Ainda que a visibilidade passe de boa a moderada, tornando-se por vezes fraca (possivelmente devido à chuva), é na ondulação que gera maior atenção, pois na costa Norte as ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, enquanto na costa Sul as ondas de Sudoeste terão 1 metro, aumentando para 2 metros.

A autoridade marítima recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;