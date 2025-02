Capitania do Funchal prolonga avisos para a orla costeira da Madeira

A capitania do Porto do Funchal prolongou, ao final desta tarde, os aviso de agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade, para a orla costeira da Madeira, que passam a estar em vigor até às 18 horas de terça-feira, 18 de Fevereiro.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que, na costa Norte, as ondas vão aumentar até os 5,5 metros de altura durante a noite de hoje e que, no Sul poderão atingir os quatro a cinco metros.

Quanto à visibilidade, informa que pode ser "fraca a má, tornando-se boa a moderada durante a noite".

O vento de Sudoeste pode ser "muito fresco a forte" em alguns momentos, soprando entre os 52 e os 62 quilómetros por hora, rodando para Noroeste durante a noite e tornando-se "fresco a muito fresco", a partir do meio da manhã.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a capitania.

O reforço da amarração e uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, são indicações dadas pela autoridade regional.