Capitania prolonga aviso para agitação marítima na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima da Madeira, até às 18 horas de amanhã, 17 de Fevereiro.

Segundo informa em comunicado, está previsto vento de SW fraco a bonançoso (7-19 km/h), tornando-se a partir do final do dia moderado a fresco (20-39 km/h) e fresco a muito fresco (31-50 km/h) a partir do meio da manhã, por vezes forte (60 km/h) a partir do meio da tarde.

Na Costa Norte estão previstas ondas NW de 2 a 3 metros, aumentando para 3 a 4 metros no final e, na Costa Sul, ondas de SW de 1 a 1,5 metros, aumentando no final, para 1,5 a 2,5 metros e na parte mais de W para 2,5 a 3,5 metros.