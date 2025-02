Pedro Sánchez pede paz justa e duradoura não imposta

O presidente do Governo espanhol e secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, que segunda-feira vai reunir com Volodymyr Zelensky, defendeu ontem a necessidade de alcançar uma "paz justa e duradoura para a Ucrânia".

"Nem a lei do mais forte nem a do Velho Oeste podem prevalecer", disse Pedro Sánchez, durante a abertura do congresso do PSOE que decorre em Palência, na região nordeste de Castela e Leão.

O governante espanhol viaja para a Ucrânia na segunda-feira para se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Para Sánchez, a paz na Ucrânia e a segurança na Europa "não podem ser impostas" sem a participação de ucranianos e europeus, mas, sim com respeito ao direito internacional, à ordem multilateral e à integridade territorial das nações.

O líder espanhol sublinhou que essa paz deve ser um elemento que fortaleça a União Europeia, e não a "enfraqueça".

"Submeter-se ao agressor não trará paz. Pelo contrário, trará agressões futuras e mais graves", considerou.