Mafalda Viveiros e Pedro Prioste vencem na 2.ª etapa do Campeonato Regional Individual de Duatlo

A freguesia de São Martinho acolheu, no passado dia 16 de Fevereiro, o IV Duatlo de São Martinho, com Mafalda Viveiros, da AD Galomar e Pedro Prioste, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira a vencerem as respectivas provas.

Segundo nota à imprensa, os segundos lugares foram ocupados por triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Rubina Lara e Bruno Freitas. O Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira voltou a subir ao pódio no terceiro lugar, com Margarida Góis, nos femininos, nos masculinos foi Francisco Luís, do CNF.

A competir na distância Super-Sprint, esteve o triatleta do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, José Mendonça, que terminou a prova com 52’30’’.

Na pontuação por clubes, com a soma das classificações, os vencedores masculinos foram o Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e femininos, o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Nas competições dos escalões jovens, em Juvenis, sendo também a segunda etapa do seu Campeonato Regional, venceram Bruna Alves e Guilherme Pita, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. O segundo lugar ficou ocupado por Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Nayan Duarte (AD Galomar). A completar o pódio, Alícia Freitas, do Clube Desportivo Escola Santana e Martim Andrade, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No escalão de Iniciados, subiram ao primeiro lugar do pódio os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Domingos e Martim Nóbrega. Em segundo lugar, Luaba Nunes, também do mesmo clube e Tomás Antunes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Em terceiro lugar, mais dois triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Gomes e João Ferreira.

A terminar o evento, tivemos os Infantis em prova, vencendo Iara Nunes, Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e João Pereira, do Clube Desportivo Escola Santana. Os segundos e terceiros lugares foram ocupados por triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Ema Aguiar e André Nóbrega, em segundo lugar e Sofia Silva com Martim Neves, em terceiro lugar.

No que diz respeito à pontuação por clubes jovens, o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor venceu em ambos os géneros.