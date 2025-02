Daniel Silva de Santa Cruz entre os vencedores da 9.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

Daniel Freire da Silva, aluno do sétimo ano de escolaridade a frequentar a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, foi o grande vencedor do jogo Dominório (3.º ciclo) na 9.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos. Com esta conquista, o jovem madeirense vai representar a Região na final do 18.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que decorre na Universidade de Aveiro, a 14 de Março.

A competição teve lugar no Parque Desportivo do Pavilhão dos Trabalhadores, na cidade do Funchal, numa iniciativa promovida pela Direcção Regional de Educação. O evento visa o desenvolvimento das capacidades matemáticas, aliando estratégia, raciocínio e interação social.

OS JOGOS MATEMÁTICOS de tabuleiro podem parecer simples, mas exigem RACIOCÍNIO RIGOROSO E CRIATIVO. Afinal, isso é exatamente o que a Matemática representa: O PRAZER DE PENSAR! Além de estimularem o pensamento estratégico, os jogos ensinam a lidar com desafios, a interagir e a desenvolver espírito desportivo. Saber ganhar com humildade e perder com resiliência são aprendizagens tão valiosas quanto os próprios cálculos! Teresa Mata, Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Confira na íntegra os vencedores da 9.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos